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انتصارات محور المقاومة


  ماجد الشويلي ||   ⏹انتصرت سوريا وصار الجميع يسعى لإعادة العلاقات معها برئاسة بشار الأسد  ⏹لبنان بقي سيدا وتحطمت على أعتاب  حكمة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله كل مؤامرات ودسائس الصهاينة والمتصهينين ⏹ صمد اليمن وانتصر أنصار الله وبات الجاني السعودي يستغيث ويستنجد من شكيمة وشجاعة ضحيته ⏹انتصرت إيران الإسلام  بحكمة قائدها وعلمائها وصبر شعبها وحطمت أسوار أكبر حصار عرفته النظم السياسية وها هي أمريكا تعود للإتفاق النووي الذي  خرقته  وهي صاغرة مذعنة . ⏹إيران المحاصرة عضو بأكبر منظمة دولية تغنيها اقتصادياً عن العالم كله ⏹خرجت أمريكا من أفغانستان بأكبر فضيحة بعد فضيحتها في فيتنام ⏹صمدت فينزويلا واستقر الحكم فيها ⏹ طريق الحرير يمتد ويمتد وسيصل لأوربا قريبا ⏹ لجوء امريكا لاسلوب الحرب الباردة يعني اقرار بالعجز عن مجابهة  الصين عسكرياً  ⏹ نجاح الانتخابات الروسية وصعود الحزب الذي يتزعمه بوتين الى السلطة ⏹ تراجع الرئيس التركي أوردوغان عن حلم العثمانية الجديدة بخدمة الغرب ⏹ اسرائيل وعلى لسان رئيس وزرائها نفتالي بينيت أنها لاتعارض عودة الأمريكان للاتفاق النووي ⏹ العراق ينتصر على داعش  ويتجاوز الفتنة الداخلية ويلزم أعداءه بما الزموا به أنفسهم ويحتكم لصناديق الاقتراع فيخشى اعداؤه الانتخابات لعلمهم أنهم سيخسرون فيها .
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