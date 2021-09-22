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الزمن الجميل..شخابيط طفل على دفتر مدرسي..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي

 

بما ان اليوم ذكرى ٤١ للحرب العراقية الايرانية ٢٢-٩-١٩٨٠ اعيد نشر مقال سابق بس لا يجني صديق مندس ويكول علية ذيل.

في١٩٨٠ صارت الحرب وي ايران جنت ناجح من الثاني ابتدائي للثالث ابتدائي وامي معلمة اقصد زوجة ابي الثانية اني امي لاتقرة ولا تكتب .

المهم بعد سنة وصلت للرابع ابتدائي وبداية السنة وزعوا كتب ودفاتر مدرسية وجان مطبوع على غلاف الدفاتر صورة لصدام.

وبما انه امي معلمة (زوجة ابي الثانية) وشاطر وجسمي ناعم جانت المعلمات  يخلني بالرحلة الاولى مدلل غير !.

ويمي ولد لابس قاط حبري ورباط احمر كشخة وابن خير على ما اذكر اسمه لو ميثم لو هيثم وهذا الولد يغار مني لان اني ارسم حلو وهو ما يعرف يرسم واني شروگي من عائلة امية وهو حضري من عائلة مثقفة فما ترهم اني احسن منه.

فد يوم هيثم لو ميثم لزم قلم الجاف وكبر عيون صورة صدام الي بالدفتر وخطط حلكة ولعب بي جوله وراني الصورة وكال باوع اني ارسم احسن منك شفت الصورة وكتلة شو جنه خميني ودفعته لان جان عدنا احنه الزغار خميني فد بعبع يريد ياكل الوادم جا غير هذا تعلوم البعث الصدامي وغسل دماغ الأطفال بافكاره الهدامة..

 المهم ....الولد ما صدك خبر راسا حرگني يم المعلمة لان سالفة الحرگ جانت عدنا منقبة طفولة تمشي بدمنا وكال للمعلمة ضياء يكول على صورة صدام يشبه خميني.

اجت المعلمة وذاك الراشدي الونان فرتني فر ليش تحجي على السيد القائد حفظه الله ورعاه.

كلته ست هو خرب الصورة وريته الدفتر وشخابيطه على صورة الريس .

المعلمة اخذت الدفتر والولد للأدارة ومن ذاك اليوم بعد ما شفته وبعد كم يوم تم نقل كل الذكور من مدرستي الى مدرسة بعيدة على ما اذكر الصمود وبقينه بس احنا جماعة الواسطات وي البنات اني على اعتبار امي معلمة(زوجة ابي) و ابن المديرة زيد واولاد عمي وليد  ومهدي وجاري ضياء وجيران المديرة منير واولاد المعينات محمد ابن ام سامي ومؤيد ابن ام مؤيد و المرحوم حيدر عرام  الاخ الاكبر للاعلامي حاليا احمد عرام.

تره القصة حقيقة حدثت في مدرسة الواثقية الابتدائية تصرف طفل ساذج حدد مصيره و مصير عائلته و غير مسارها واحلامها وامنياتها الى رعب وموت وتغيب في زمن لا نحسد عليه رغم طفولتنا البريئة وكذلك تم نقل كافة الطلاب الذكور الى مدرسة بعيدة لإجبارهم على ترك الدراسة باعتبارهم خطر على النظام الحاكم لان طفل بعمر العاشرة شخبط دفتر مدرسي طبعت علية صورة صدام خرج من هذه البيئة الشعبية في منطقة من أطراف بغداد الشمالية في الشعب حي الجزائر.

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