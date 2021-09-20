المقالات

قراءة في الثورة الحسينية (١٩)


  محمد عبد الجبار الشبوط ||   المرحلة الثانية، من الهجرة الى صلح الحديبية سنة ٦ هجرية:  في المرحلة الثانية من بناء المجتمع على اساس القيم القرانية الجديدة هاجر الرسول محمد (ص) الى يثرب بعد ١٣ عاما من الدعوة قي مكة، اسفرت عن تحول عدد قليل من الاشخاص الى الاسلام.  وكان عدد من اهالي يثرب قد اسلموا قبل ذلك، وبايعوا الرسول فيما يعرف بكتب التاريخ ببيعة العقبة الاولى، وفي السنة التالية بيعة العقبة الثانية. وارسل الرسول صاحبه مصعب بن عمير ليعلم الناس هناك القران. وفشا الاسلام في يثرب قبل وصول الرسول اليها. وفي يثرب التي اصبح اسمها المدينة، توفرت اركان الدولة الاساسية، وهي الارض والناس والحكم. وبقي على الرسول وقد اصبح نبيا حاكما ان يواصل عمله الاساسي الذي اشار اليه في الحديث المشهور الصحيح:"إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ و في روايةٍ ( صالحَ ) الأخلاقِ". ومكارم الاخلاق هي منظومة القيم العليا التي تقوم على اساسها الدولة وتكون الاطار العام لسلوك الافراد والمجتمع والدولة، ولاشتغال عناصر المركب الحضاري الخمسة، اي الانسان والارض والزمن والعلم والعمل. وفي المدينة وجد الرسول مجتمعا مختلطا تعدديا. فهناك المسلمون والمؤمنون والمنافقون والفاسقون، وهناك اليهود، اضافة الى المشركين. هذا فضلا عن التنوع القبلي وفي مقدمته الاوس والخزرج.  وكان على الرسول ان يفعّل منظومة القيم في هذا المجتمع التعددي و تنزيل  مفردات هذه المنظومة من المستوى النظري (المكي، الفردي)  الى المستوى العملي وعلى نطاق واسع (مجتمع ودولة). وفي مقدمة هذه القيم التي يحتاج اليها المجتمع والدولة: الاستخلاف، العقد الاجتماعي (الدستور)،  الطاعة، المواطنة، التعايش، تعظيم الموارد المالية، اضافة الى التصدي للعدو الخارجي ممثلا في قريش المشركة وحلفائها من القبائل، وفي مرحلة لاحقة الدولة البيزنطية ذات الحدود المشتركة مع دولة الرسول. ولم تكن هذه المهمة سهلة ابدا.   وعلى رأس منظومة القيم تقف قيمة الاستخلاف، التي تمثل المركز القانوني للانسان في الارض، وقد ذكرها القران في اوائل سورة البقرة التي بدأ نزولها في المدينة. مع ملاحظة ان طريقة تطبيق مبدأ الاستخلاف في عصر النبي (والمعصوم عند الشيعة)، تختلف عن طريقة تطبيقها في عصر غيبة النبي او المعصوم. وكان على النبي ان يمارس سلطته النبوية دون التسبب في نسيان الامة لهذا المبدأ الاساسي. وقد اتضح ذلك في عدد كبير من الحوادث مثل بيعتي العقبة، ومعركة بدر، ومعركة احد الخ.   فالنبي هو "الخليفة الحقيقي" في حال وجوده، كما بين الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لكنه يمارس خلافته في اطار القواعد الدستورية التالية:  "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران 159)  "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" ( الشورى 38)  "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا".  ( الاحزاب  36) لكن لا ينبغي قياس سلطات وصلاحيات واختصاصات الحاكم غير المعصوم على ما يماثلها بالنسبة للنبي. فالنبي يجمع في ذاته موقعين هما: موقع الشهادة وموقع الخلافة، وهذان الموقعان لا يجتمعان في انسان واحد غير معصوم.  ففي حالة غياب المعصوم، تؤول السلطة والسيادة كلها الى الامة، او الجماعة البشرية، بوصفها المستخلفة في الارض من قبل الله، وتمارسها عن طريق الشورى، او الديمقراطية.   يتبع
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا الشيعة !؟ الجزء الثاني / 
جيش نصر قوات نصر..نصر العراق..غيروا التاريخ واكتبوا 
قراءة في الثورة الحسينية (١٩)
ذاكرة الجمر..ذاكرة النار..!
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
نعم النظام السياسي له ماله وعليه ما عليه.
ترسخ السادية  في العقل الباطن وتأثيرها على الطفولة
بين التميمي وخشان ..نحن البنك الوطني 
أم فروة تقضي حقوق أهل المدينة
هذه خياراتي اعلنها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك