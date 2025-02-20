ترامب .. وهب الأمير ما لايملك !!

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منذ الإنتهاء من إجراءات القسم والتنصيب واستلام ترامب رئاسة الولايات الأمريكية المتحدة ، وهو "يخطط" و "يهدد" و "يرغب" بشأن "نقل" سكان "غزة" الى مصر والأردن وضم أرضها الى الأراضي المحتلة .

ترامب هدد قبل أيام رئيس جمهورية مصر العربية عندما رفض هذا المخطط بشدة ، ثم دعا السيسي لزيارة الولايات المتحدة ، ومن ثم دعا ملك الأردن أيضاً لزيارة واشنطن ، ورافق تلك الدعوات تأكيدات الرئيس الأمريكي "نقل" سكان "غز ة" رغماً عن موقف القاهرة و عمان .. واليوم يتحدث عن بناء "مناطق مختلفة" في بلدان أخرى لتوطين سكان غزة ، مشيرا إلى أنه "يمكن دفع تكاليف هذا من قبل البلدان المجاورة التي تمتلك ثروات عظيمة" !! ، ويطبق ترامب مقولة: "وهب الأمير ما لايملك" ، ولسان حاله يقول: الارض من مصر والأردن ، والمبالغ المالية من السعودية وقطر والامارات !! ، وأرض غزة للإحتلال !! .

ومن باب "حدث العاقل بما يعقل" دعت فرنسا وعدد من دول أوروبا ترامب العدول عن مخططه الذي يسهم بجر المنطقة الى صراعات يصعب السيطرة عليها .