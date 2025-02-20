23 شباط يوم التشييع الأقدس..!

٢٣ شباط ٢٠٢٥ يوم تشييع السيد الأقدس والسيد الهاشمي .

هو ليس تشييع للقائدين فقط ، وإنما هو تشييع لكل الشهداء منذ نشأة المقاومة .. هو حضور فعلي وحقيقي يمثل كل الشهداء الذين سبقونا ، هو واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني ومعنوي .

٢٣ شباط ٢٠٢٥ يجب ان يكون يوما هادراً ، جامعا ، استثنائيا ، لا نخشى فيه برد ولا مطر ولا صقيع ولا تعب ولا أرق …

إنه أقل الوفاء لراعي المسيرة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشرف الذي تعهدنا أن نكون له من الممهدين والمنتظرين والناصرين .

رجالا ، نساءا ، شابات وشباب ، كبار وصغار ومن كل الطوائف والمناطق . باللباس الأسود رغم الشتاء .

انه يوم الوفاء ، انه يوم المبايعة ، انه يوم الشهيد ، ويوم الأسير ، ويوم الجريح . انه يوم انتصار الدم على السيف بكل ما تحمل المفردات من معاني .

لا تتخلفوا عن يوم الزحف الأكبر .لا تتقاعسوا ابدا ولا تترددوا .

ان الحضور في هذا اليوم هو شرف عظيم وواجب كبير أمام من قدم الدماء ووهب الأرواح وتلقى الجراحات دفاعا عن هذا الخط وعن هذه المسيرة الحسينية المباركة .

هلموا يا أبناء الوطن – بقاعيون جنوبيون ، ويا اشراف الجبل الأشم وشمال العزة والشموخ ويا كل الوطن .

حضوركم في ٢٣ شباط يشبه وقوف المجاهدين على الخطوط الأمامية لجبهة الحق والدفاع عن لبنان العزة

واليكم ايها الاشقاء الأشراف من العرب والمسلمين من كل الجنسيات نقول : شكرا لدعمكم ، لحضوركم ، لحضنكم المقاومة في لبنان وغزة العزة .

أقل الوفاء لسيد الوفاء ان نلبي تشييعه المبارك ولا تنسوا حمل مظلة من الشتاء لكل فرد .

والسلام عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا .