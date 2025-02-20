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23 شباط يوم التشييع الأقدس..!


٢٣ شباط ٢٠٢٥ يوم تشييع السيد الأقدس والسيد الهاشمي .

 

هو ليس تشييع للقائدين فقط ، وإنما هو تشييع لكل الشهداء منذ نشأة المقاومة .. هو حضور فعلي وحقيقي يمثل كل الشهداء الذين سبقونا ، هو واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني ومعنوي .

 

٢٣ شباط ٢٠٢٥ يجب ان يكون يوما هادراً ، جامعا ، استثنائيا ، لا نخشى فيه برد ولا مطر ولا صقيع ولا تعب ولا أرق …

 

إنه أقل الوفاء لراعي المسيرة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشرف الذي تعهدنا أن نكون له من الممهدين والمنتظرين والناصرين .

 

رجالا ، نساءا ، شابات وشباب ، كبار وصغار ومن كل الطوائف والمناطق . باللباس الأسود رغم الشتاء .

 

انه يوم الوفاء ، انه يوم المبايعة ، انه يوم الشهيد ، ويوم الأسير ، ويوم الجريح . انه يوم انتصار الدم على السيف بكل ما تحمل المفردات من معاني .

 

لا تتخلفوا عن يوم الزحف الأكبر .لا تتقاعسوا ابدا ولا تترددوا .

 

ان الحضور في هذا اليوم هو شرف عظيم وواجب كبير أمام من قدم الدماء ووهب الأرواح وتلقى الجراحات دفاعا عن هذا الخط وعن هذه المسيرة الحسينية المباركة .

 

هلموا يا أبناء الوطن – بقاعيون جنوبيون ، ويا اشراف الجبل الأشم وشمال العزة والشموخ ويا كل الوطن .

 

حضوركم في ٢٣ شباط يشبه وقوف المجاهدين على الخطوط الأمامية لجبهة الحق والدفاع عن لبنان العزة

 

واليكم ايها الاشقاء الأشراف من العرب والمسلمين من كل الجنسيات نقول : شكرا لدعمكم ، لحضوركم ، لحضنكم المقاومة في لبنان وغزة العزة .

 

أقل الوفاء لسيد الوفاء ان نلبي تشييعه المبارك ولا تنسوا حمل مظلة من الشتاء لكل فرد .

 

والسلام عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا .

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