المقالات

حكومة افغانستان الجديدة..!


  الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||    بعد أن روضتهم أمريكا ليصبح إسلامهم إسلاما أمريكيا، ارجعت لهم الدولة ليقودوها، أمريكا تريد هكذا اسلام لا يعارضها بل ينفذ مخططاتها. أمريكا لا تريد إسلاما ثوريا، يقوده العلماء المفكرون الأحرار . ليس المشكلة عند أمريكا نوع الحكم، اسلامي، ديمقراطي،  مدني،  شيوعي ، المهم عند أمريكا أن تدور الحكومات حول مبادئها وقيمها . وهذا عين ما يريده الشيطان. من الإنسان، فليس المهم أن تكون مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، أو تصلي أو تصوم،أو تتصدق. المهم أن تطيعه فيما يأمرك....السلام عليك سيدي أيها الخميني العظيم عندما وصفت أمريكا بالشيطان الأكبر... لذلك النقطة المهمة هل استطاعت أمريكا أن تنفذ لنا نحن شيعة العراق وروضت بعض بعض شيعة العراق ليسيروا في ركابها؟ هنا الخطر الجسيم .؟ 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خوفا من تكرار الاحداث الافغانية في العراق..!
حكومة افغانستان الجديدة..!
ثورة الشهيد زيد..امتداد لثورة الطف
رجال الظل..المخدر والتخدير
شرف النجف وسياسة القرف ..!
اين تباع الملاعق ؟!
ما هي العوامل الحاسمة في كسب الأصوات ؟!
قتلوا الحسين وشاء الله له الخلود
صفية أول مسلمة قتلت يهودياً!
الشماعات كثيرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك