المقالات

لا تبالغوا ..!


  ماجد الشويلي ||   يتداول الكثير من الناس عبارة أننا كعراقيين دافعنا عن العالم وأنقذنا العالم ولولانا لكانت داعش قد اجتاحت الخليج وإيران وو... ركزوا معي جيداً على إيران. بعض العراقيين حينما يسمع أو يثار أمامه موضوع إسهام ومشاركة الجمهورية الإسلامية بالقضاء على داعش يشمئز  وينتفخ (كالديك الرومي ) قائلاً إنما نحن أصحاب الفضل عليها فلولانا لاجتاحت داعش إيران وكذا وكذا. والغريب أنني شاهدت أحد مقدمي البرامج الذي مافتئ هو وقناته يسيئون  للحشد وقوى المقاومة ، وينعتونهم بالمليشيات والذيول وغيرها من هذه الوصمات الزعافية  البعيدة كل البعد عن الحشد ورجالاته .  وكان يشدد على أن العراقيين هم من حافظوا على نظام الجمهورية الأسلامية ولولاهم لأسقطت داعش نظامهم ودولتهم (بهذا المعنى)!! أنا أعرف أن كلامي هذا لايروق للكثيرين لكني حريص جدا وبدافع من سجيتي وطبعي الذي يمنعني من استمراء المسائل غير المنطقية، سأحاول تشريح الموضوع وفقاً للمعطيات الواقعية وبعيداً عن المبالغة. أولا :- أن داعش تنظيم إرهابي هدفه محدد  وهو إقامة الخلافة الإسلامية في الشام والعراق . وداعش هي مختصر لكلمة (الدولة الإسلامية في العراق والشام) كما يعلم الجميع . وهذا الأمر اتفق عليه صانوعها ولو كان هدفها إسقاط الأنظمة الخليجية لظهرت هناك وهاجمتها، لكن مصالح الولايات المتحدة مع الأنظمة الخليجية أكبر بكثير مما تأمله من داعش التي أريد لها  بالدرجة الأساس أن تقدم صورة بشعة عن الإسلام في إطار مشروع كبير لايسعنا شرحه الآن. ثانيا:- أن الفتوى التي صدرت من سماحة السيد السيستاني(حفظه الله) كانت فتوى محددة بالدفاع عن العراق  وتحرير المحافظات التي احتلها التنظيم الإرهابي ولم يكن فيها أي إشارة للدفاع عن العالم أو الدول الأخرى. ثالثاً:- كل الذين لبوا النداء واستجابوا للفتوى المباركة ماكان لهم ليهبوا بالنحو الذي اندفعوا فيه للقتال لولا الفتوى أي أنهم قاموا للدفاع عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم ولم يكن الدافع لديهم الدفاع عن البلدان الأخرى خاصة في تلك اللحظات الحرجة. رابعاً:- سبق وإن اجتاحت داعش كثيراً من المحافظات السورية لكن الجيش السوري وبمعاضدة حلفائه تمكن من دحرها وإفشال مشروعها الارهابي ، ووفقاً لمنطق من يقول نحن دافعنا عن العالم فإن سوريا أول من دافع عن العراق والعالم  خامساً:- أما بالمسبة لإيران فهي تمتلك جيشاً قوياً وإمكانات جوية وترسانة صواريخ هائلة وحرس ثوري مدرب لعقود طويلة وتعبئة شعبية منذ أربعين عاماً وهذه التعبئة توازي الحشد عندنا  وهم مجهزون بكل الأمكانيات العسكرية واللوجستية فلا يعقل أن يكون الحشد الذي تشكل على عجالة قادر على هزيمة داعش ويعجز الجيش الايراني والحرس الثوري والبسيج وهم قوات قوامها بالملايين من المقاتلين المدربين. ويجدر بنا أن نذكِّر بأن الجمهورية الأسلامية سبق وأن تعرضت لأكبر حرب نظامية في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية أيام كانت الثورة الأسلامية في بواكيرها ونظامها السياسي لم يستقر على حال لكنها صمدت وانتصرت فكيف بها الآن وهي قوة عظمى يحسب لها ألف حساب. إنني هنا لا أريد التقليل من الملحمة الأسطورية التأريخية التي حققها حشدنا البطل بانتصاره على داعش ابدأً لكن في الوقت ذاته ينبغي  لنا أن نقف في الأمور عند حدودها المعقولة (فالإفراط صنو التفريط )(والعاقل من يضع الأمور في نصابها الصحيح)  ودمتم
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرياضة والفن والوطنية..!
شوف دبي صارت وين والبصرة رجعت الى وين؟!
حين يسود الأغبياء
توتال "تشق جفن" الإستثمار
الرقص مع الشياطين
العزلة الفكرية وصناعة القرارات المصيرية؟!
لا تبالغوا ..!
موظفو حقوق الانسان بلا رواتب ولا حقوق..! 
نحن وأبناء جلدتنا..وكرة القدم..!
رئاسة الوزراء الصدرية (فخ أمريكي)..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك