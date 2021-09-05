الشلامجة..والوجوه المتعددة..!

حسن المياح ||
شلامجة الخميس ٢٠٢١/٩/٢, ليس كشلامجة الأحد ٢٠٢١/٩/٥.
لأن شلامجة الخميس هي هدير جماهير البصرة الغاضب , المضيق عليهم عيشهم المصادر ظلمآ ولؤمآ.
أما شلامجة اليوم الأحد ٢٠٢١/٩/٥م . هي إستعراض دعاية إنتخابية قذرة هابطة سخيفة مرائية , وإنها ترويج براجماتي نفعي ذاتي لشخص النائب المجرب الفاسد , الذي يجب أن لا يعاد إنتخابه , كما تقول وتريد المرجعية الرشيدة, التي كل يدعي الوصل لها مكيافليآ , خادعآ , مزيفآ , كاذبآ , لئيمآ , من أجل تحسين وتزويق ومكيجة صورته الملحة إجرامآ , المسودة فسادآ , الكالحة لؤمآ , المجرمة إستئثارآ , القبيحة شكل وجه وشخصية مسؤول هابط سفيل.
شوفولكم ~ بلا زحمة عليكم ~ أبلقة جديدة , ودالغة أكثر تطورآ وحضارة ومدنية , غير هذه.
لأن فعاليتكم المحتالة الكذوب المرائية هذه..عارية , مفضوحة , مكشوفة .
ولا تببيعون برأس البصريين الأباة فرارات بخبز يابس..كما يقول المثل الشعبي البصري.
تعب الشعب البصري الواعي من تقليعاتكم المستأثرة الذات الهابطة.
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