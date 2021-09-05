المقالات

الشلامجة..والوجوه المتعددة..!

86 2021-09-05

 

حسن المياح ||

 

شلامجة الخميس ٢٠٢١/٩/٢, ليس كشلامجة الأحد ٢٠٢١/٩/٥.

 لأن شلامجة الخميس هي هدير جماهير البصرة الغاضب , المضيق عليهم عيشهم المصادر ظلمآ ولؤمآ.

أما شلامجة اليوم الأحد ٢٠٢١/٩/٥م . هي إستعراض دعاية إنتخابية قذرة هابطة سخيفة مرائية , وإنها ترويج براجماتي نفعي ذاتي لشخص النائب المجرب الفاسد , الذي يجب أن لا يعاد إنتخابه , كما تقول وتريد المرجعية الرشيدة, التي كل يدعي الوصل لها مكيافليآ , خادعآ , مزيفآ , كاذبآ , لئيمآ , من أجل تحسين وتزويق ومكيجة صورته الملحة إجرامآ , المسودة فسادآ , الكالحة لؤمآ , المجرمة إستئثارآ , القبيحة شكل وجه وشخصية مسؤول هابط سفيل.

شوفولكم ~ بلا زحمة عليكم ~ أبلقة جديدة , ودالغة أكثر تطورآ وحضارة ومدنية , غير هذه.

 لأن فعاليتكم المحتالة الكذوب المرائية هذه..عارية , مفضوحة , مكشوفة .

ولا تببيعون برأس البصريين الأباة فرارات بخبز يابس..كما يقول المثل الشعبي البصري.

تعب الشعب البصري الواعي من تقليعاتكم المستأثرة الذات الهابطة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معيارنا في الانتخابات القادمة ..!
لنشارك في هذه الإنتخابات ونصوت للحشد الشعبي..!
حامل الراية ؛؛
الشلامجة..والوجوه المتعددة..!
أخلاق النصيحة!
أنتم خارج مجال التغطية..!
 (53)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
التجربة الماليزية
محمد سعيد الحكيم..
الحشد الشعبي وقوى دعمه والإنتخابات..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك