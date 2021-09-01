المقالات

حرق البساتين .. طريقة مفتعلة


كثرت في الآونة الأخيرة حرق بساتين النخيل في مدن محافظة ذي قار التي كانت تشكل أحزمة خضراء من العواصف الغبارية وموجات الحر اللاهبة.

ان فوضى التوسع العمراني اخذ يهدد جمالية وبيئة وما يرافقها من مخاطر كبيرة في الجانب الاقتصادي. حيث أخذت تزحف على بساتين النخيل وتعرضها الى التجريف والحرائق المفتعلة ..واصبحت تلك البساتين ضحية لتلك الفوضى التي لم يكن لها رادع او جهة حكومية تحاسبها . فهي تتحايل على القانون من خلال حرق البساتين وإقامة دعوة الى الجهات الحكومية وتسجل ضد مجهول لكي يحصل من الزراعة على تحويل جنس البساتين فيقوم ببعيه قطع سكنية.

وعندما تبحث عن الموضع تجد له مبررات من جانب الفلاح صاحب البستان منها قلة الدعم الحكومي وانعدام الجدوى الاقتصادي للبستان مما دفع الفلاح الى تجريف أو حرق البستان لتحويله الى قطع أراضي سكنية ذات جدوى مالية مما أغرى بعض الفلاحين على التضحية ببساتينهم ..

ان ضعف المردود المادي الذي يجنيه الفلاح من بيع التمور، وضعف الدعم الحكومي، وانتشار الامراض والآفات الزراعية فضلا عن مغريات الأرباح "الفاحشة" التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم بساتينهم وبيعها كقطع سكنية جعلت الفلاحين الالتجاء الى عمليات تجريف البساتين وحرقها .

ان مهمة إيقاف تجريف البساتين تقع على الحكومة المحلية ودوائر الزراعة والوحدات الإدارية التي لم تحرك ساكنا اتجاه هذه التجاوزات بل تقف موقف المتفرج وأحيانا المساعد ولم تتخذ بحقهم العقوبات القانونية .

ان استفحال هذه الظاهرة سيجعل جميع البساتين التي تحيط بالمدينة تتحول الى قطع سكنية ونحن ندعو الجهات المعنية الى اصدار تشريعات صارمة تحد من هذه الظاهرة للحفاظ على البساتين من تجريفها ومعاقبة المسببين بأشد العقوبات ..

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرق البساتين .. طريقة مفتعلة
افغانستان حصان طروادة للمشروع الامريكي الجديد
إيصاد باب الخلاف وانهاءه تكليف شرعي ووطني
آمرلي الإختبار الأعظم!
ملاحظات عن ملتقى الرافدين
هلك لطيف جاسم ومن الاردن بنت الجرذ تصفه بالشهيد..!
الاستراتيجية  الفرنسية الجديدة وقمة بغداد 
فرنسا والبونابرتية الجديدة 
دلائل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في لعن يزيد بن معاوية
الشباب والانتخابات..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك