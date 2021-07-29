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الثمرة العملية لعيد الغدير


 

ماجد الشويلي ||

 

 من المؤكد أن الإبتهاج والفرح والسرور  بعيد يوم الغدير ليس غاية بحد ذاتها !

ولا أن الإبتهاج وإحياء مراسيم هذا اليوم العظيم  من شأنها أن تعيد أمير المؤمنين (ع) وتضعه على رأس السلطة من جديد.

بل إن إقامة شعائر الغدير والاحتفال بها دون الالتزام بالعمل الذي وجد الغدير لأجله وهو (حاكمية الإسلام ) يكون حينها  أقرب للممارسة الفلكلورية أو كرنفالاً موسمياً ليس الإ.

قد يقال أن إحياء مراسيم هذا اليوم هو تأكيد على أحقية أمير المؤمنين (ع) بالخلافة .

ومن حقنا أن نقول  أيضاً أوليس هذا الأمر بالنسبة للموالين لأمير المؤمنين ع تحصيل حاصل؟

أما بالنسبة للمخالفين والمعاندين فلايعني لهم شيئا بالطبع .

وحتى لو افترضنا أنهم أذعنوا لأحقية الامام علي (ع )بالحكم بعد الرسول (ص) فم اهي الثمرة العملية حينها.

هل هي تشيعهم ؟

هب أن كل المسلمين أصبحوا في ليلة وضحاها شيعة وموالين لأمير المؤمنين (ع) ويحتفلون بذكرى تتويجه بالولاية . ماذا يمكن أن يتغير في العالم الإسلامي من الناحية العملية إن أصبح العالم الاسلامي كله يحتفل بعيد الغدير كما يحتفل الشيعة سنوياً بهذه المناسبة .

لا أعتقد سوف يتغير شيئاً مطلقاً سوى أن ربع المليار المحتفل سيكونون مليار ونصف .

المسألة ليست إحتفالاً فحسب ؛ رغم أن الإحتفال لايخلو من حكمة وأهمية بالغة.

و لذا لا أظن أن الاحتفال للاستذكار وحده

وانما هو لشئ  آخر أكبر من ذلك بكثير؛ 

وهو التأكيد على أن  ألتشريعات الإسلامية لوحدها ليست كافية مالم يكن لها حاكم من سنخها (أمام أو نائب إمام).

ولعل هذا هو مفاد الرواية الشريفة

((إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))

فماذا يمكن أن يفعل الأمام للأمة من دون القرآن وهو دستور الأمة.

وماذا يمكن أن يفعله القرآن من دون الإمام(ع) ومن هو من سنخه

خاصة إذا وقع هذا القرآن بيد أناس مثل الخوارج.

أو وقع الإمام بيد النواصب وزج به بالسجن كما فعل  بالإمام بموسى ابن جعفر (ع)

إذن لايستقيم الإحتفال بعيد الغدير مع عدم الإيمان والعمل بضرورة إقامة الحكومة الإسلامية في زمن الغيبة ، سواء كانت الغيبة غيبة الرسول (ص) أو غيبة الامام (ع)

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