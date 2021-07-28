حالة الكهرباء في البصرة..!

حسن المياح ||

حتى لو سقطت وتحطمت نصف أبراج الكهرباء بالعراق, لما إنقطع التيار الكهربائي هذا الإنقطاع عن محافظة البصرة, الذي يزيد الإنقطاع فيه لليوم الواحد أكثر من إثنتي عشرة ساعة.

بمعنى نصف يوم إنقطاع للكهرباء في محافظة البصرة, لما جاء هذا الوزير للكهرباء, وهو غاضب وناقم من أهل البصرة, وأن ألإحصاءات الطقسية والمناخية العالمية تشير الى أن محافظة البصرة هي أكثر درجات الحرارة والأولى في العالم من حيث إرتفاعاتها , وتتراوح درجات الحرارة بين ال ( ٥٠ ~ ٥٥ ) درجة مئوية .

ولا أدري هل أن الوزير والمسؤول هما إنسان يشعر ويعي ويفهم, أو جماد أبكم لا يعي ولا يشعر ولا يتحرك؟!