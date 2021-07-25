"شي ميشبه شي"

🖊ماجد الشويلي

⛔️أمريكا جابت داعش والحكومة العراقية جابت أمريكا حتى تخلصها من داعش والمقاومة بكل صنوفها خلصت العراق من داعش راحت أمريكا للحكومة العراقية دگلها

لازم تحمينا من المقاومة وتضمنيلنا ما يضربون قواعدنا .

عمي لو حكومتنا اقوى من امريكا واحنا ما ندري لو امريكا كل حظ مابيها والحكومة مچلبه بيها ؟؟

⛔️ أمريكا تعترف بشكل رسمي هي السوت داعش بس بنفس الوقت هي همين تعترف سوت الجيش العراقي

بس ياجماعة ليش سوت داعش اقوى من الجيش العراقي؟

أكيد حتى ينكسر الجيش والحكومة تطلب حمايتها.

وهي شسوي امريكا تكول آني باقية بالعراق حتى ادرب الجيش واقاتل داعش

شلون سالفة لا جيش قوي تثق بي امريكا أو الحكومة يگدر يصد داعش

ولا أمريكا گادرة لو ناوية تقضي على داعش

⛔️أمريكا دگول من حقي أسوي تحالف دولي لمحاربة داعش واحتل العراق

لكن ممنوع على العراق يسوي تحالف وي إيران لو روسيا حتى يحارب الارهاب على أراضيه

⛔️أمريكا تشوف من حق اسرائيل تقصف الحشد لان يهدد أمنها القومي بس ممنوع على إيران تحارب داعش بسوريا والعراق اذا كانوا يهددون أمنها القومي

⛔️ الحكومة تم تعيينها حتى تطلع الامريكان هسه جاي تتفاوض وياهم حتى يبقون

⛔️ القوى السياسية السنية عبت شارعها ضد الشيعة على اساس هم جابوا الامريكان

هسه القوى الشيعية تقاوم الامريكان وطالب بطردهم والقوى السنية تلح على ضرورة بقائهم

⛔️إقليم كورداستان ماعنده أي منفذ بحري يتعاقد وي الصين بالجنوب الي عنده ميناء دولي ممنوع عليه