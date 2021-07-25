المقالات

"شي ميشبه شي"


 

🖊ماجد الشويلي

 

 

⛔️أمريكا جابت داعش والحكومة العراقية جابت أمريكا حتى تخلصها من داعش والمقاومة بكل صنوفها خلصت العراق من داعش راحت أمريكا للحكومة العراقية دگلها

لازم تحمينا من المقاومة وتضمنيلنا ما يضربون قواعدنا .

عمي لو حكومتنا اقوى من امريكا واحنا  ما ندري لو امريكا كل حظ مابيها والحكومة  مچلبه بيها ؟؟

 

⛔️ أمريكا تعترف بشكل رسمي هي السوت داعش بس بنفس الوقت هي همين تعترف سوت الجيش العراقي 

بس ياجماعة ليش سوت داعش اقوى من الجيش العراقي؟

أكيد حتى ينكسر الجيش والحكومة تطلب حمايتها.

 وهي شسوي امريكا تكول آني باقية بالعراق حتى ادرب الجيش واقاتل داعش

شلون سالفة لا جيش قوي تثق بي امريكا أو الحكومة يگدر يصد داعش

ولا أمريكا گادرة لو ناوية تقضي على داعش

 

⛔️أمريكا دگول من حقي أسوي تحالف دولي لمحاربة داعش واحتل العراق

لكن ممنوع على العراق يسوي تحالف وي إيران لو روسيا حتى يحارب الارهاب على أراضيه

 

⛔️أمريكا تشوف من حق اسرائيل تقصف الحشد لان يهدد أمنها القومي بس ممنوع على إيران تحارب داعش بسوريا والعراق اذا كانوا يهددون أمنها القومي

 

⛔️ الحكومة تم تعيينها حتى تطلع الامريكان هسه جاي تتفاوض وياهم حتى يبقون

 

⛔️ القوى السياسية السنية عبت شارعها ضد الشيعة على اساس هم جابوا الامريكان 

هسه القوى الشيعية تقاوم الامريكان وطالب بطردهم والقوى السنية تلح على ضرورة بقائهم

 

⛔️إقليم كورداستان ماعنده أي منفذ بحري يتعاقد وي الصين بالجنوب الي عنده ميناء دولي ممنوع عليه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"شي ميشبه شي"
السياسة فن التسقيط أم المنافسة..!؟
الانسان والانسانية..
خيرت نفسي بينها وغيرها..!
الشيوعيون بمسدس أمريكي..!
الى الكاظمي، ابناء الصدر يريدون اعدام الذباحين..
♦️ الاوطان بين المشاكل المغلقة والمشاكل المفتوحة ♦️
شيعة العراق تتعرض للإبادة من قبل آل سعود وكلابهم الوهابية والصدامية/ ح2
سيادة الوزير “لن” ننسى دمنا!
فنتازيا نقاشية ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
فيسبوك