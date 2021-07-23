المقالات

نعم لا للإفلات من العقاب


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

 ⛔️لا لإفلات أمريكا من عقوبة احتلال العراق وقتل ابنائه وتدمير اقتصاده وبناه التحتية بشكل كامل

⛔️ لا لإفلات ترامب من جريمة اغتيال الشهيدين الحاج (أبو مهدي المهندس) و(والحاج قاسم سليماني)( رض)

⛔️لا لإفلات الأردن من عقوبة إيوائها رموز البعث العفن المحظور وأسرة الطاغية صدام اللعين

⛔️لا لافلات السعودية من عقوبة الإرهاب وجرائم القاعدة وداعش المسؤولة عنها مسؤولية مباشرة

⛔️لا لإفلات سلطة إقليم كوردستان من عقوبة جريمتها إيوائها أزلام النظام المقبور والمطلوبين للقضاء العراقي

⛔️لا لافلات مجرمي سبايكر

⛔️لا لإفلات جميع المحرضين ومثيري النعرات الطائفية التي كبدت العراق خسائر كبرى

⛔️لا لإفلات جميع السراق والمفسدين من قبضة العدالة

⛔️لا لإفلات المطالبين ببقاء المحتل لإنها الخيانة العظمى بحسب الدستور العراقي

⛔️لا لإفلات المسؤولين عن فجائع الحرائق في المستشفيات والوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية

⛔️لا لإفلات المزورين والمتلاعبين في نتائج الانتخابات

⛔️لا لافلات مسؤولي قنوات  الفتنة الطائفية

⛔️لا لإفلات المتماهين مع الإحتلال التركي

⛔️لا لافلات قتلة المتظاهرين والاجهزة الأمنية على حد سواء

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