نعم لا للإفلات من العقاب

🖊ماجد الشويلي ||
⛔️لا لإفلات أمريكا من عقوبة احتلال العراق وقتل ابنائه وتدمير اقتصاده وبناه التحتية بشكل كامل
⛔️ لا لإفلات ترامب من جريمة اغتيال الشهيدين الحاج (أبو مهدي المهندس) و(والحاج قاسم سليماني)( رض)
⛔️لا لإفلات الأردن من عقوبة إيوائها رموز البعث العفن المحظور وأسرة الطاغية صدام اللعين
⛔️لا لافلات السعودية من عقوبة الإرهاب وجرائم القاعدة وداعش المسؤولة عنها مسؤولية مباشرة
⛔️لا لإفلات سلطة إقليم كوردستان من عقوبة جريمتها إيوائها أزلام النظام المقبور والمطلوبين للقضاء العراقي
⛔️لا لافلات مجرمي سبايكر
⛔️لا لإفلات جميع المحرضين ومثيري النعرات الطائفية التي كبدت العراق خسائر كبرى
⛔️لا لإفلات جميع السراق والمفسدين من قبضة العدالة
⛔️لا لإفلات المطالبين ببقاء المحتل لإنها الخيانة العظمى بحسب الدستور العراقي
⛔️لا لإفلات المسؤولين عن فجائع الحرائق في المستشفيات والوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية
⛔️لا لإفلات المزورين والمتلاعبين في نتائج الانتخابات
⛔️لا لافلات مسؤولي قنوات الفتنة الطائفية
⛔️لا لإفلات المتماهين مع الإحتلال التركي
⛔️لا لافلات قتلة المتظاهرين والاجهزة الأمنية على حد سواء
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