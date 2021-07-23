نعم لا للإفلات من العقاب

التعليقات

ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ... الموضوع :

الأبطال المنبوذون..!

سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ... الموضوع :

صوت الذئاب / قصة قصيرة

ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ... الموضوع :

البعث الكافر..والقصاص العادل

مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ... الموضوع :

لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي

تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ... الموضوع :

وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا

محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ... الموضوع :

بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي

عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ... الموضوع :

فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق

مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ... الموضوع :

اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة

Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ... الموضوع :

حُلمُ الجنسية الإيرانية..