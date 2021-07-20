المقالات

أمريكا تخشى الفوضى في العراق..!


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

لحد الآن وأمريكا متخبطة في ستراتيجياتها مع العراق .

فلا هي مع الفوضى العارمة ، لأنها تدرك جيداً أن ميزان القوى في العراق لصالح غريمتها إيران

ولا هي مع استقرار العراق ، إذ أن القوى الموالية للجمهورية الاسلامية لازالت الفاعل الاكبر في المشهد السياسي .

هي الآن تعمل على خيار التدويل ،فتدويل القضية العراقية أهون الشرين بالنسبة لها ، إلا أنه أمر غير مضمون النتائج . بل ومحفوف بمحاذير جمة بالنسبة لها.

فالامم المتحدة وحتى مجلس الامن لم يعد كما  كان في عام 2003 تستحوذ عليه أمريكا بالمطلق.

والخصمان اللدودان لأمريكا ؛ روسيا والصين سيجدان ضالتهما في التدويل، ولن يسمحا لأمريكا الإنفراد بالسيطرة على العراق مادام القرار أممياً .

روسيا ستجد في التدويل فرصة سانحة لتعويض خسارتها في ليبيا وتعزيز دورها في سوريا والمنطقة .

أما الصين التي قررت الاستعداد لمواجهة أمريكا ، سيفتح لها تدويل القضية مساحة أكبر لتأمين الاستحقاقات الأمنية والجيوسياسية لتدشين طريق الحرير .

وحلف الناتو لن يحصل على تفويض أممي للعمل على بسط الأمن في العراق.

أما بريطانيا فهي ليست (زليخا) حتى تعود لرونق شبابها .

نعم ستستمر محاولات الولايات المتحدة بتهيئة كل لوازم التدويل كخيار هو الأقل كلفة من بين الخيارات المتاحة

 حاليا.

 هذه ورطة أمريكا ؛ انتخابات  تكرس بقاء القوى المناوئة لامريكا أمر كارثي عليها

وفوضى تلقي العراق بأحضان إيران طامة كبرى لايمكن لها تحملها

وتدويل تلعب في لعبة القمار ...

هو الأيسر بالنسبة لها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معالجة الأزمات أم أزمة معالجات؟!
في بلادي الموت يوزع بالمجان..!
استنكرنا وقرأنا الفاتحة وتناولنا عشاؤنا..ونمنا..!
الوجبات..المقابر الجماعية..!
الارث مسؤولية الوارث..علمني الحسين عليه السلام
دماء العيد في الوحيلات
لو اطلعوا على قوانين العلمانية لولوا فرارا
هو والعيد
جريمة الناصرية ومدينة الصدر واحدة والحكومة تتحمل المسؤولية
قتل بالجملة وحكومة تهتم بالذباحين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك