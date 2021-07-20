أمريكا تخشى الفوضى في العراق..!

🖊ماجد الشويلي ||

لحد الآن وأمريكا متخبطة في ستراتيجياتها مع العراق .

فلا هي مع الفوضى العارمة ، لأنها تدرك جيداً أن ميزان القوى في العراق لصالح غريمتها إيران

ولا هي مع استقرار العراق ، إذ أن القوى الموالية للجمهورية الاسلامية لازالت الفاعل الاكبر في المشهد السياسي .

هي الآن تعمل على خيار التدويل ،فتدويل القضية العراقية أهون الشرين بالنسبة لها ، إلا أنه أمر غير مضمون النتائج . بل ومحفوف بمحاذير جمة بالنسبة لها.

فالامم المتحدة وحتى مجلس الامن لم يعد كما كان في عام 2003 تستحوذ عليه أمريكا بالمطلق.

والخصمان اللدودان لأمريكا ؛ روسيا والصين سيجدان ضالتهما في التدويل، ولن يسمحا لأمريكا الإنفراد بالسيطرة على العراق مادام القرار أممياً .

روسيا ستجد في التدويل فرصة سانحة لتعويض خسارتها في ليبيا وتعزيز دورها في سوريا والمنطقة .

أما الصين التي قررت الاستعداد لمواجهة أمريكا ، سيفتح لها تدويل القضية مساحة أكبر لتأمين الاستحقاقات الأمنية والجيوسياسية لتدشين طريق الحرير .

وحلف الناتو لن يحصل على تفويض أممي للعمل على بسط الأمن في العراق.

أما بريطانيا فهي ليست (زليخا) حتى تعود لرونق شبابها .

نعم ستستمر محاولات الولايات المتحدة بتهيئة كل لوازم التدويل كخيار هو الأقل كلفة من بين الخيارات المتاحة

حاليا.

هذه ورطة أمريكا ؛ انتخابات تكرس بقاء القوى المناوئة لامريكا أمر كارثي عليها

وفوضى تلقي العراق بأحضان إيران طامة كبرى لايمكن لها تحملها

وتدويل تلعب في لعبة القمار ...

هو الأيسر بالنسبة لها .