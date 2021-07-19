الحريري اعترف انه يمثل السعودية..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

مشاكل لبنان كانت دائما بسبب صراعات العرب على الأرض اللبنانية، أفضل نظام حكم بالعالم العربي النظام اللبناني، ضمن مشاركة جميع المكونات في الدولة اللبنانية، لكن الارضية اللبنانية خصبة لكثرة العملاء، عندما تم ابعاد الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان بعد أحداث أيلول عام ١٩٧٠ احتضن اللبنانيين وخاصة المكون الشيعي الفصائل الفلسطينية، لكن وجود فصائل تابعة للانظمة العربية البعثية والناصرية والبدوية الرجعية العربية جعل الصراعات العربية بالساحة اللبنانية عبر تناحر هذه الفصائل.

حزب الكتائب شكل ميليشيات بتمويل صهيوني ودعم غربي لمقاتلة الفلسطينيين تحت شعار الدفاع عن هيبة الدولة اللبنانية، وكان الغاية طرد منظمة التحرير من لبنان، من تطوع لتنفيذ ذلك حزب الكتائب المسيحي، لكن لا يعني كل المسيح مع هذا التوجه، كان جورج حبش ونايف حواتمة وجورج حاوي مقاتلين أشداء مع خندق المقاومة،

الآن التاريخ يعيد نفسه، بعد خمسين عاما،ايضا العملاء من بقايا الكتائب عائلة آل جميل ومجرم الحرب سمير جعجع ومعهم وليد جنبلاط وقيادات سنية متمثلة في سعد الحريري والسنيورة الغاية تجريد المقاومة من سلاحها خدمة للصهيونية، لولا سلاح المقاومة، سلاح حزب الله، لما تم منح لبنان حقول غازية في مياهه الاقليمية أمام الجشع الصهيوني، للأسف نفس مسرحية السبعينيات والثمانينيات التي وقعت وكانت الغاية طرد منظمة التحرير من لبنان خدمة الى اسرائيل، يعود نفس الحثالات لتنفيذ ذلك من جديد في استهداف سلاح المقاومة البطلة خدمة الى الصهيونية لكن في وجه جديد اكثر قبحا من السابق.

سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف، اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة، وكان صريحا، قال هناك مشكلة ما بين عون والمقاومة والسعودية، الحريري بعظمة لسانه قال لحم اكتافي من السعودية، وهذا يعني ببساطة من أعطاك المال أملى عليك، وحتى إعطاء المال السعودي الى رفيق الحريري لم يكن خالصا لوجه الله، زوجة الحريري تطلقت بقدرة قادر لينكحها بعده الملك السعودي فهد، القضية واضحة، لو كان اصيل لما قبل بطلاق زوجته لينكحها الملك السعودي فهد، وحتى الاعتذار عن تشكيل الحكومة لم يكن محض صدفة وإنما أحد الاملاءات التي طلب منه فعلها، شيء جميل الحريري اعتذر لأنه عاجز وهزم أمام صمود باسيل والجنرال عون،كان يوم سعيد في تاريخ لبنان، لهزيمة سعد الحريري، وانتصرت ارادة الشعب المتمثل في الزعيم المسيحي الشاب باسيل، فرح الأحرار وحزن ادوات دول الرجعية، إذا صحف لدول الاستعمار وأذنابهم من دول الرجعية العربية تهاجم أي شخص لا يسير بفلكهم دليل انه انسان نزيه، سأل علي بن ابي طالب ع كيف نميز أهل الحق في عصر الفتن، قال انظروا لسهام الأعداء فهي ترشدكم لمعرفة اصحاب الحق.

.‏يكفي ان الحريري يقول لحم اكتافي من السعودية، وهذا يعني ببساطة

يعمل لصالح المخططات الصهيونية، فهو أحد ادوات الرجعية العربية، نتذكر عندما كان رئيس حكومة ذهب في زيارة إلى السعودية، وبقي خارج بلده، محتجز عدة أشهر وخرج اللبنانيون بمظاهرات تطالب بعودته؟؟، من حق الزعيم المسيحي الشاب باسيل ومن حق عون رفض الحريري لانه الرجل قال لحم اكتافي من السعودية، فهو رجلهم في لبنان، لو تم تخييره بين لبنان والسعودية فهو يختار الأخيرة، الرئيس عون يعي خطورة تسليم الحكومة بطريقة بعدم وجود ثلث معطل يعني الحريري ينفذ أجندة السعودية في استهداف طيف كبير من الشعب اللبناني.

الإعلام البدوي تطرقوا للوضع اللبناني بالقول لماذا الرئيس عون لا يستقيل؟؟؟

اقول ان عون تحمل مسؤولية وطنية عندما تقلد منصب الرئاسة، وهو أهل لذلك، لذلك يبقى في منصبه لحماية الدولة اللبنانية، عون والقوى الوطنية اللبنانية يدركون ويعون ذلك، يعرفون تقع عليهم مسؤولية حماية لبنان، أقول الى المرتزقة، الأمراض التي تصيب البشر مثل الفيروسات فهي تضر المصاب فقط والملامس، أمّا مرضى العقول خطرهم على كل المجتمع الحاضن لهم والبشرة.

مقالاتنا تثير غضب المرتزقة، أقول لهم أن خليفة رسول الله محمد ص أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع) قال:( لاتستوحشوا طريق الحق من قلة سالكيه)، على من سلك طريق الحق لايستوحش قلة من معه من الشرفاء، طريق الباطل مزدحم في كثرة الهالكين ، الله عز وجل قال في القرآن الكريم (إنَّ إبراهيمَ كان أمة).

هناك مقولة تقول إنَّ الخروج من قافلة الخير لا يضر أحداً إلا من خرج من قافلة الخير، والوجود فيها فضلٌ من الله ونعمةٌ أنعم بها السالك لهذا الطريق، والخروج من طريق وقافلة الحق وان تكسب الأموال والجاه والمناصب وتمنح ألقاب رنانة لكن ذلك هو الخسران المبين، أنا صحيح متدين لكن اتجاهي يساري بحزب يساري دنماركي وليس في يسارية أحزاب الشيوعيين العراقيين والعرب المتطرفين الشموليين، شرائع السماء باقية، وغير مهتمة بأسماء من حاربها، تسقط أسماء وتعلو أسماء، يقول الله عز وجل (وإنْ تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم).

لا خلاف بين التدين وفق إسلام محمد ص الصافي والنقي من خلال مدرسة ال بيته الكرام ومابين العلمانية من خلال احترام حقوق المواطن، تجربة الحكم في خلافة الإمام علي ع رغم قصرها فكانت نموذج إسلامي راقي علم البشرية العدالة والمساواة وحقوق الانسان.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.