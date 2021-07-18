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ماذا ولماذا ..؟!


 

 🖊ماجد الشويلي ||

 

ماذا لو كانت القوى الشيعية السياسية قد بقيت مجتمعة في إطار التحالف الوطني أو تحت أي مسمى آخر ؟

بل لماذا على القوى الشيعية أن تختلف على الحشد ولاتختلف القوى الكوردية على البيشمرگه ؟!

ما الفرق بين البيشمرگة والحشد

اليست قوات البيشمرگة قوة عقائدية

وكل ما في الامر أن عقيدة الحشد دينية

وعقيدة البيشمرگة قومية

لماذا على الشيعة أن يجهدوا أنفسهم للتأكيد على وطنيتهم فيبتكرون بين فترة وأخرى تنظيمات وتشكيلات سياسية بمسميات وطنية ؟

لماذا ينتفض الشارع الشيعي فقط

وتلتهب المحافظات الشيعية ولايتم غير تغيير رئيس الحكومة الذي هو من حصة الشيعة ويحتفظ الكورد والسنة بمناصبهم؟

لماذا ان على كل المكونات الاخرى ان يستمر ارتباطها بعمقها القومي

وعلى الشيعة ان يتخلوا عن عمقهم العقائدي ؟

ماسمعنا زعيماً سنياً يتبرم من التدخل الخليجي

لكننا صكت اسماعنا من نداءات رفض التدخل الايراني من الشيعة!!

لماذا على الشيعة أن يطالبوا بخروج الأمريكان وعليهم في الوقت ذاته أن يتحملوا فرية الاتيان بهم

لماذا المقاومة شيعية فحسب

ولماذا الرفض الشيعي لها أشد من رفض الآخرين

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