اصحوا قبل ان تندموا

ضياء ابو معارج الدراجي ||

من نسولف عن ظلم حكم صدام و اعداماته وحروبه وقمعه الي مرينه بي في زمنه المقبور نريد نوصل رسالة لشباب هذا اليوم المتعافي على عيشته .

يطلع كم واحد متعافي ومعترض علينا ويكول عوفونا من صدام وهاي السوالف التعبانة مالتكم ما تعبر علينا بعد و احزاب اليوم بيضت وجهة صدام ومن هاي السوالف المريضة.

تره والله نعرف ان هذا الكلام صادر من بعثي لو ابن بعثي لو ابن رفيقة .

بوية احنا نعرف زين ان البعث يريد يرجع وجاي يجهز نفسه للعودة من جديد وحنا نريد نوصل الفكرة لولدنا الشباب بالضيم الشفناه من البعث والبعثية وما نريدهم يوكعون بيه لان اذا رجعوا ما راح يرحموكم وراح يزيدون الضيم عليكم اضعاف ما جان علينا لان شافوا لوعة فقدان الحكم.

اني جنت ساكت لان ما عندي دليل اقنع بيه الشباب الما ملحكين على ظلم صدام بظلمة وظلم حزبة ومقابرة الجماعية وكل سوالف التعذيب والقمع والتنكيل والتهجير والقتل.

بس هسة بعد دكة امريكا الناقصة بافغانستان وتسليم البلاد والسلاح لحركة طالبان خلال شهر واحد صار عندي الف سبب احجي واسولف و احذر ولدنا من الضيم الي راح يجيهم من يرجع البعث للعراق بنفس طريقة رجوع طلبان على افغانستان.

للعلم ان افغانستان احتلتها امريكا من ٢٢ سنة بسبب تفجير ابراج امريكا التجارية بامريكا من قبل جنود ارسلتهم طالبان والقاعدة الى امريكا وكانت طالبان والقاعدة متحالفين ضد امريكا وذبحوا مئات الجنود الامريكان وبعد ٢٢ سنة امريكا تنسحب من افغانستان وهي المسيطرة وتترك سلاح بكميات كبيرة ومعدات حديثة لصالح طالبان عدوتهم الاولى تره امريكا كانت تحارب طالبان والقاعدة اعلاميا قبل ٢٢ سنة وتقتل بقياداتهم ودمر مقراتهم وصعدتهم للجبال

وهسة عافت الجمل بما حمل لطالبان بعد ان نفذت خططها بافغانستان وخلقت جيل جديد لحركة طالبان متحالف مع امريكا غير الجيل السابق لحركة طالبان وحاليا الحركة قتلت الهزار الشيعي والجنود الافغان وحتلت كل افغانستان وراح تعيد ترتيب صفوفها وتبدي عملية تصفية جسدية للشيعة في افغانستان(الهزار )

بوية ترى نفس الشي يصير بيكم ياشباب العراق الحديث إذا ما ساندتوا الحشد تره اذا رجع البعث حليف داعش والقاعدة وطلبان الى الحكم صدكوا ولا شيعي يبقى حي بالعراق.

احمدو ربكم عن نعمة الحشد ورصو صفوفكم يا بعد شيبي وعفوكم من سوالف الغمان الجاي يخربون عقولكم بيها.

يعني تخيلوا داعش سيطرة على العراق شراح اسوي بيكم وانتوا مطلعين على سوالف الانترنيت و كلامهم ضد الروافض الشيعة و الكفار المجوس وغيرها من السوالف التعبانة وسبايكر اكبر دليل على كلامي وشلون عدموا ١٧٠٠ شاب شيعي اعزل انتقاما لمذهبهم.

تره والله ما يفرقون بين الشيعي المتحزب والشيعي العلماني والشيعي غير الملتزم دينيا كلهم عدهم نفس الشي روافض يعني روافض مثل الدجاج لا فرق بين السوداء والبيضاء وحق هو الله رب محمد وعلي.

اصحوا قبل ان تندموا وكونوا كلكم حشد في وجهة الأعداء.