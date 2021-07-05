المقالات

تصفية الحسابات في العراق..!


 

🖊 ماجد الشويلي ||

 

هل يمكن لعاقل أن يقر هذا المنطق ؛ حين يأتي جار بكلب مسعور أجلكم الله ويضعه في بابه ، وهذا الكلب يقوم بإيذاء المارة ويعض هذا وذاك ، ويمنع الجيران من المرور في الطريق ، ويقطع عليهم رزقهم وينجس مقتنياتهم . ومن المحتمل جدا أن يكون هو السبب بنقل بعض الامراض والأوبئة لأبناء المنطقة.

ثم يأتي له جاره وصديقه الحميم القديم ، ويطلب منه التخلي عن هذا الكلب وابعاده عن المنطقة لأنه بات يؤذيه ويؤذي عياله

لكن جاره يتحجج بحجة أن هذا الكلب للحراسة،  وأنه يؤمِّن له وضعه في المنطقة.

في الوقت الذي يتعهد له جاره القديم بأغلظ الأيمان أنه على استعداد تام لحمايته والتضحية بنفسه لأجله.

وبالفعل فقد مرت عدة مواقف صعبة بصاحب الكلب ، وجاره قد وقف الى جنبه وفداه بروحه.

الغريب أن بعض أفراد عائلة صاحب الكلب من المتدينين الذين لايتطيقون التعايش مع الكلب لنجاسته   كلما طلبوا من والدهم التخلص من الكلب يصر على رأيه .

وحينما يحاولون ضرب الكلب أو تأديبه يقول لهم إن جارنا هو الذي حرضكم على ذلك ويحمل جاره المسؤولية.

أما حينما يقوم الجار الذي آذاه الكلب بضرب الكلب ؛ يقول له صاحبه لا اريد أن يتحول بيتي وباب بيتي الى ساحة للعراك بينك وبين الكلب.

فلا هو مانع الكلب من الاعتداء على الجيران ، ولا هو يسمح لاولاده أو جيرانه بقتل الكلب ، ولا الكلب متخلٍ عن طباعه .

ألكلب أمريكا

والجار إيران

والأبناء المقاومة

وكل لعبة والها بس ...

ـــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هذا هو حال الشعب العراقي..!
الشعب والصيف فورة البيبسي !!
تصفية الحسابات في العراق..!
مطرقة المستشارين وسندان ألمتربصين !؟
♦️ كن صادقا بحب الوطن ♦️
اغتنموا الفرص ..!
التصحر والتطرف المناخي
الكذبة النكراء في حل أزمة الكهرباء
ازمة الكهرباء مؤامرة / من المسؤول عنها؟
سانتخب مهيدي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
ZAHRA MURAD : تيار يتحكم به ابناء الرفاق والرفيقات اصبح اداة بيد اعداء الشيعة ...
الموضوع :
بالفيديو .... مناظرة بين غالب الشابندر والقيادية بالتيار الصدري مها الدوري
فيسبوك