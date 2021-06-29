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خلفيات العدوان على الحشد


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

🔥 جاء العدوان في سياق تطمين الكيان الصهيوني على مآلات المفاوضات النووية مع الجمهورية الأسلامية والتأكيد على أن أمريكا مصرة على  إدخال عنصر منع إيران من امتلاك تقنية الصواريخ المتطورة في المفاوضات وأنها إن لم تتمكن من فرض هذا الشرط فإنها قادرة على تدمير تلك الصواريخ حيث تبعثها إيران

🔥العدوان جاء في سياق استجابة بايدن لضغوطات اللوبيات الصهيونية بعدما أبدت قوى المقاومة  في العراق تفاعلها الجاد وجهوزيتها التامة للدخول في مواجهة مباشرة مع الاسرائيليين وصرة للشعب الفلسطيني.

🔥الإسرائيليون يعتقدون أن جزءاً كبيراً من صواريخ الحشد الشعبي تصل الى فلسطين واليمن بل إنها وجودها بيد الحشد يعني سهولة وصولها للفلسطينين إذا اقتضت الحاجة

🔥 الامريكان أغاظتهم قدرات الحشد الشعبي وامتلاكه قدرات تسليحية فاقت قدرات الجيش العراقي الذي تشرف على تسليحة ومنعه من تطوير قدراته العسكرية بالنحو الذي يتفوق فيه على اسرائيل او بعض حلفائها في الخليج

🔥لايستبعد أن يكون في هذا الهجوم وبهذا التوقيت بالذات رسالة تأديبية للقائد العام للقوات المسلحة الذي أكد بحضوره الاستعراض العسكري على شرعية الحشد ووطنيته ومكانته في المجتمع العراقي

إذ أن ضرب الحشد يحرج الحكومة ويحد من خياراتها بشكل كبير. ويظهرها بمظهر العاجز ويحوجها لامريكا اكثر

🔥إن استهداف الحشد يأتي في سياق تحضيرات الولايات المتحدة لإرباك الوضع في العراق قبيل الإنتخابات المزمع اجرائها قريبا بعد أن فشلت في محاولات إقصاء القوى المناوئة لها عن السلطة

🔥من الواضح جداً أن استهداف قوات الحشد في هذه المنطقة يهدف لاحداث ثغرة يمكن تمرير الدواعش من خلالها الى العمق العراقي

🔥تستهدف هذه الضربة تقويض وارباك التعاون الامني والعسكري بين العراق وسوريا

🔥تهدف لتعزيز معنويات حلفاء امر يكا الذين تراجعت ثقتهم بها خاصة بعد الخسارات الكبرى التي منيت بها على الصعيد الستراتيجي في المنطقة

متمثلة بصعود رئيسي للسلطة وعودة انتخاب الاسد وتنامي قدرات انصار الله

وتماسك الحشد في العراق والانتصار الكبير الذي تحقق في غزة وغيرها

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