هل فعلا عاد العراق للحضن؟!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

هناك ثمة تساؤلات تطرح في مواقع التواصل الإجتماعي نحو الفيس وتويتر حول عودة العراق للحضن العربي الدافىء أو هناك من يقول الحضن العربي جاء للعراق في وجه آخر، قرأنا تغريدات في تويتر الى محللين واقوال ناشطين وأشخاص عاديين يتحدثون حول العودة للحضن، هناك ثمة محللين مرتبطين مع جهات يحللون لكسب المال أو منتمين الى فئات سياسية معينة والبعض من اللحمويون( اللحمويون أتباع اللحمة الوطنية يبرأون الذباحين والقتلة في فهم غير صحيح لمفهوم اللحمة الوطنية)، يقولون العراق عاد للحضن، وفي الحقيقة ساسة العراق الحديث مابعد سقوط صنم صدام الجرذ الهالك المقبور تساهلوا مع العرب، أطلقوا سراح إرهابيين تورطوا في تفجير مفخخات، على سبيل المثال ربما يتذكر العراقيون الشرفاء التفجير الذي حدث مقابل السفارة الاردنية في حكومة اياد علاوي والذي وقع في ليلة عيد الميلاد عندما فجر إرهابي صهريج مفخخ قتل في الجريمة ١٦ عراقي شهيد شيعية وجرح ثلاثين، الانتحاري سعودي اسمه احمد، شاء القدر أنه لم يمت، تم نقله للمستشفى وتم معالجته، وموفق الربيعي اصطحبه بطائرته الخاصة ومعه أربعين ارهابي سعودي وسلمهم الى وزير الداخلية السعودي بفترة حكومة السيد الجعفري، حتى أنا سألت الصديق عدنان فلفل أبو آلاء مدير حماية السيد الجعفري بوقتها قال لي، لم يكن لدينا علم بذلك وسمعنا في اطلاق سراحهم عبر وسائل الاعلام.

الحقيقة بصفتي أنا متابع للإعلام الخليجي من نشر الخبر الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الاوسط السعودية، كان يشغل بذلك الوقت إدارة الصحيفة والآن ما زال أحد كتابها، غاية عبدالرحمن الراشد لم تكن شريفة وخالصة لوجه الله عز وجل، أنا عشت عدة سنوات في سجون السعودية وأعرفهم كيف يفكرون، غايته من نشر الخبر فضح ساستنا الجدد وإسقاط هيبتهم بنظر الشعب، بل أتبعوا أيضا أسلوب توزيع العطايا لكل سياسي ومسؤول عراقي يزورهم وفي مبالغ فلكية لشراء ذممهم، في وفاة الملك فهد سافر كل ساسة العراق من نواب ورئاسات ثلاث لتشييع الملك فهد في حالة عجيبة غريبة، مشكلة العرب ضد عملية تحرر الشيعي من عبودية صدام المجرم وقومه، يرون حصول الشيعي على حق المشاركة السياسية احتلال الى إيران، وقضية احتلال إيران للعراق كذبة الغاية التغطية على حقدهم الطائفي ضد الشيعة في اسم إيران، وإلا التبادل التجاري مابين إيران والإمارات اكثر مابين التبادل التجاري ما بين العراق وإيران في أضعاف، العرب هم يرفضون الحكومات التي تقلدت الحكم بالعراق بعد سقوط نظام صدام، ومن المؤسف مازال الكثير من المراقبين والساسة العراقيين والمحللين خاصة الذين يتقدم اسمهم حرف الدال، من اللاهثين وراء المال، يقولون أن العراق عاد للحضن العربي ويصورون ذلك انتصار في عقد قمة العراق الثلاثية مع الأردن ومصر، وفي الحقيقة العرب هم من عادوا بطلب من أمريكا للدخول الى العراق وجعله سوق لتصريف الشركات المصرية والاردنية، مواقف قادة العرب وشعوبهم تجاه العراق مواقف طائفية، امس السيد الكاظمي كتب تغريدة في تويتر حول حضوره لاستعراض الحشد الشعبي كانت ردود المغردين العرب عليه وكأن السيد الكاظمي أحد أتباع التيار الوهابي التكفيري لكي يقمع ابناء جلدته من الشيعة، ونسى هؤلاء أن السيد الكاظمي وصل للمنصب ممثلا عن المكون الشيعي، سابقا علماء الإجتماع إذا أرادوا عمل دراسة يذهبون الى الجامعات يطرحون اسئلة على الطلاب ويقرأون الاجوبة ويحللوها وبعدها يعطون الاستنتاج، بظل تويتر والفيس بوك اصبحت الامور سهلة أي متخصص ماعليه سوى متابعة تغريدات العرب على تغريدة أي سياسي عراقي ويكتشف حقيقة الحقد الطائفي والشوفيني تجاه مشاركة الشيعة في حكم العراق وبطريقة محاصصاتية مع الآخرين رغم ان المكون الشيعي هم الاكثرية، لكن رغم قبولهم بالمحاصصة لكن الشتائم والسباب واستعمال لغة التخوين والعمالة على الشيعة لأسباب مذهبية مقيتة واضحة في كتابات المغردين من الساسة والكتاب والمثقفين العرب، عودة بعض الدول العربية للعراق عودة عليها الف علامة استفهام، عودة هؤلاء ليس لفتح صفحة جديدة، وجودهم للتآمر على العراق من داخل العراق.

أي بلد عربي غير مستقر ويتدخل به العرب يحرقوه ويحل به الخراب ولنا في أحداث الحرب الأهلية في لبنان، صدام والقذافي وأبو مدين واليمن الجنوبي لهم فصائل مسلحة فلسطينية ولبنانية يتقاتلون على الساحة اللبنانية، تدخل العرب بالعراق وسوريا وليبيا واليمن والبحرين بالربيع العربي والنتيجة دمروا تلك البلدان، لاتزال العواصم العربية تحتضن أزلام صدام والهاربين من وجه العدالة إضافةً إلى أحقاد طائفية وتصريحات مسيئة للعراقيين الشيعة، معظم القتلة من أتباع نظام صدام المجرم وسرقة أموال الشعب العراقي يقيمون في الاردن ومصر وقطر والإمارات والسعودية، هل أصبنا بفقدان الذاكرة، في إنتخابات عام ٢٠١٠ ذهب وفد من القائمة العراقية برئاسة الارهابي الهارب طارق الهاشمي إلى السعودية ومع الوفد السيد الدكتور حسن العلوي وإجتمع الوفد مع ملك السعودية عبدالله، قال لهم طلبتم منا مليار دولار ودفعنا لكم المبلغ وكل هذا والشيعة فازوا؟ كررها ثلاث مرات، اضطر طارق الهاشمي أن يقول للملك عبدالله جلالة الملك يوجد ضمن وفدنا هذا نواب شيعة؟ حسن العلوي قال ذلك عبر محطة فضائية، بعد هذه الحادثة كل الوفود التي ذهبت لوزراء عراقيين سنة أو رؤساء برلمان لم يأخذوا معهم أشخاص شيعة لعدم تكرار فضيحة اجتماع وفد طارق الهاشمي مع الملك السعودي عبدالله والذي فضحهم السيد حسن العلوي.

لازالت رغد بنت صدام تتآمر على العراق من الأردن، وما زال رؤوس ضباط اجهزة صدام القمعية الفارين من العراق في القاهرة ليومنا هذا.

النوايا شيء والواقع على الأرض شيئا آخر، أنا عربي أبن عربي لقطع النفس، امتلك شجرة نسب توصلني إلى نبي الله اسماعيل ع ولم أكتفي بذلك بل عملت فحص DNA على حسابي الخاص وكانت نسبتي العربية جدا جدا عالية، لايمكن لأي مخلوق يزاود على عروبتنا وعلى إسلامنا، نحن اصل العرب وسنامها، لذلك العربي الأصيل يرفض الذل والخنوع ويسمي الأشياء بمسمياتها، هكذا ورثنا الشجاعه من آبائنا وأجدادنا، ولا يمكن لي المجاملة على دماء ابنائنا واخواننا ابدا.

لاتوجد نوايا لدى العرب صادقة لدعم الاستقرار بالعراق، والفضل بالاستقرار الأمني يعود لأبطال قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وهم في غالبيتهم أتباع مذهب آل البيت ع بكل قومياتهم.

الطريقة الوحيدة التي تقف بوجوههم وتحول دون مؤامراتهم وخبثهم و طائفيتهم، علينا أن نقهرهم ونسقطهم في وحدتنا وإنهاء مظاهر التشتت، علينا كمكون شيعي التنازل لبعضنا البعض، والتصالح ما بين الأحزاب والكتل الشيعية في سبيل الحفاظ ما يمكن الحفاظ عليه ، ورص الصفوف ورفع الحيف والظلم عن ابناء المقابر الجماعية، والالتفاف إلى مناطق الجنوب المسحوقة من جميع النواحي، واستعمال الأطر القانونية والمشروعة في الضرب من حديد على رؤوس القتلة من فلول البعث وهابي، وتنفيذ أحكام القضاء العراقي في إعدام الذباحين، يجب على ساسة مكوننا الاستعانة في الجماهير المليونية التي تحتشد بشكل طوعي في مناسباتنا الدينية ومنها عاشوراء الإمام الحسين ع وزيارة الاربعين، لتلقين فلول البعث دروسا بليغة في الشجاعة والضغط على الرئاسات الثلاثة في تنفيذ مطالب الجماهير في تنفيذ أحكام الإعدامات بحق الذباحين القتلة الذين سفكوا دماء ابنائنا، يجب محاسبة الفاسدين والمخربين والطائفيين من خلال الجماهير، ووضع القوانين التي تعوق وتحرم فلول البعث لتبؤ أي منصب، وتنظيف وزارة الدفاع والداخلية من فلول البعث المتآمرين، وتسليم المناصب الى السنة الشرفاء من ضحايا نظام صدام الجرذ ومن ضحايا العصابات التكفيرية.

يجب فتح ملفات كل الساسة والنواب من فلول البعث بسبب ادلائهم في تصريحات إلى الصحف والحكومات العربية التي يدعون بها في وجود قتل وتهميش للسنة ….الخ.

يجب فتح تحقيق مع هؤلاء الكذابين بشكل علني أمام الشعب، لا يمكن قبول تصريح نائب مثل ظافر العاني يعيش في الخضراء بحماية القوات الأمنية وفي ندوة في الدوحة يقول أن الجيش مليشيات ايرانية، محاسبة هؤلاء أمر ضروري، إذا لم يثبت ادعاءاته ظافر العاني يجب ان يحاسب، هناك حملة مسعورة تشويهية تستهدف العملية السياسية بالعراق بعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك لأسباب مذهبية.

لايعقل الشيخ الدكتور السني العراقي الاصيل خالد الملا يقول ذهبت في زيارة إلى مصر والتقيت شيخ الأزهر وقلت له وضع سنة العراق جيد ونحن نقاتل العصابات التكفيرية، يقول دكتور خالد إلتفت لي شيخ الأزهر وقال لي يا أخي اصدق بك ام اصدق بالوزير السني الدكتور سلمان الجميلي الذي نقل لي أن الشيعة بالعراق يقتلون السنة على الإسم؟ شيخ خالد موجود وقال مستعد اواجه سلمان الجميلي وشيخ الأزهر بذلك، لماذا الصمت عن مثل هؤلاء البعثيين الذين نقلوا صورة مشوهة للحكومات العربية عن وضع العراق السياسي، والمصيبة هؤلاء مشاركين في العملية السياسية لإفشالها، الامام علي ع قال عندما سكت اهل الحق عن حقهم ظن اهل الباطل انهم على حق.

الليلة الماضية تم قصف قوات عراقية امنية منتشرة على الحدود مع سوريا لمقاتلة داعش، الطيران الأمريكي قصف مواقع القوات الامنية للحشد الشعبي انطلق من مطارات دول الحضن العربي بمعلومات مضللة من فلول البعث شركاؤنا بالوطن.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28.6.2021