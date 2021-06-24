إعمام واجب التنفيذ لازم وعلى الفور..!

حسن المياح ||

يجب أن يخرج ويترك، ويغادر ولا يقرب أو يتصل، ويخلع ثوب المسؤولية ويقلع عن التسلط، ويتخلى عن النفوذ والإمكان، والتأثير والسلطان، وكل ما يمت بصلة الى هذه العناوين المذكورة والمؤكد عليها، المسؤولون من درجة مدير عام فما فوق ممن رشحوا على خوض غمار الإنتخابات ( مدير عام، محافظ ووكلاؤه ، وزير ووكلاؤه، ونائب في البرلمان، وما شابه وشاكل ووكلاؤهم ومن ينوب عنهم ) من كرسي المسؤولية والآن فورآ وبلا مط أو تأجيل أو تأخير أو تفسير أو تأويل، حتى لا يوظف هؤلاء المسؤولون ما يمتازون به من مسؤولية وقدرة، وجذب وسلطان، وتأثير وفاعلية، وما الى ذلك من نفوذ وقدرات وطاقات ومؤهلات، لصالح ترشيحهم الشخصي العيني الذاتي المحدد المقيد المعنون المحدد، وحصولهم على أصوات بما يمنون الشعب العراقي، أو يغدقون على أفراده من هبات وأعطيات، وتوزيعات وإهتمامات، ومنح وإمتيازات، المنهوبة من نفس جلد ذلك الشعب العراقي وثرواته التي كانوا عليها يسيطرون ويتصرفون، ويتمتعون ويعبثون، ويجنون ويدخرون لساعة البذخ والعسر، والرخاء والشدة، والإنفتاح والإنقباض، وما الى ذلك من مهمات ومدلهمات، وتعسيرات وتشديدات، وتسهيلات وتيسيرا .

ولكي تتساوى الحظوظ في التسابق والتنافس الإنتخابي بين من يملك كرسي المسؤولية، ومن هو خواء منها ولا يملك شيئآ من وجودها وحيازتها، وملكيتها ومارها، وتأثيرها وقوة جاذبيتها، ومصها وشفطها، ولزوقها وكهربتها .