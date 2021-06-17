الكاتب الإماراتي  إبراهيم بن حاتم الافندي بغداد لاتمثلني..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

العالم العربي يعاني من صراع مذهبي وشوفيني واضح، مغطى تحت شعارات الوحدة الوطنية، أكثر الناس ضررا هم المستعربين الذين جاءوا للمنطقة العربية في فترات الاحتلال التركي بالدولة العثمانية، حيث استوطن المنطقة العربية خليط من السلاجقة، هناك من أصول رومانية وبلوشية وهندية ….الخ.

هؤلاء تم منحهم ألقاب عربية وهم ليسوا من العرب، أنا شخصيا عملت فحص دي أن أي لمعرفة فصيلتي وثبت أنها من شمال الجزيرة العربية و أور الناصرية بنسبة قياسية، ثبت وفق تقرير لعالم جينات روسي ان نسبة العرب عالية تصل الى ٨٨% في جنوب العراق، شيعة العراق هم أصل العرب، بل انا شخصيا اتصلت في مدير أبحاث جينية في كندا سألته عن اصول قبائل في سامراء وغرب العراق يدعون أنهم احفاد الإمام الحسن العسكري ع أجابني أن هؤلاء فحصنا جيناهم وتبين ليسوا عرب، نسبة العرب في الشام لا تتجاوز ثلاثين بالمائة، لا أريد اتحدث عن الاحصائيات فهي موجودة في الانترنت،

في كل الأحوال، صدق أو لاتصدق، العرب أقلية في دولة الإمارات، ووفق إحصاء عمل في الإمارات عام ٢٠٠٩ بلغ سكان الإمارات يصل عدد السكان دولة الإمارات العربيّة المتحدة إلى 9,983,985 نسمة بحسب احصائيات عام 2021م، لتكون بذلك في المرتبة 93 عالميّاً من حيث عدد السكان، ويقطن نحو 86.4% منهم في المدن الحضريّة، ويُشكّل السكان من أصول إماراتيّة نسبة لا تتجاوز 11.6% من إجمالي الكثافة السكانيّة، أمّا النسبة الأعلى فهيَ للسكان من أصول هندية بنسبة تصل إلى 38.2%، والنسب المتبقيّة موزعة على السكان المصريين بحوالي 10.2%، والآسيويين من بنغلاديش، وباكستان، والفلبين بنسبة 25%، وتعتبر اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة في الإمارات، كما تُستخدم مجموعة من اللغات الثانويّة مثل اللغة الإنجليزيّة، واللغة الفارسيّة، واللغة الهنديّة، وغيرها من اللغات الأخرى، وتُشكّل نسبة السكان المسلمين 62% من إجمالي عدد السكان العام.

لمن يريد يتأكد من صدق كلامي ليتصفح هذا الرابط ويتأكد بنفسه: https://mawdoo3.com/

العرب بالإمارات نسبتهم ١١% من أصل اماراتي نصفهم بلوش وافارقة فيما يسمون بالعبيد، وكالعادة طالعنا كاتب طائفي لديه جنسية اماراتية اسمه الحقيقي إبراهيم بن حاتم البلوشي ويتكنى في لقب الأفندي لقب من ألقاب عراقية اعتقادا منه ان هذا اللقب لقب قبيلة عربية بينما بالحقيقة يمثلون بويتات وليسوا اسماء قبائل، هذا البلوشي المستعرب نشر في صفحته بغداد لا تمثلني، حتى نكون صادقين ننقل نص ما نشره(

‏يسألني بعض الأصدقاء عن سبب عدم ذهابي إلى بغداد لتوقيع كتابي "بغداد كما عشقتها" في معرض بغداد الدولي للكتاب؟ إجابتي:

"كبيرٌ على بغداد أنّي أعافُها

وأني على أمني لديها أخافُها"

بغداد لم تعد لمثلي..).

وهذا رابط صفحته https://t.co/aIZ9gK6kxb‎‎

اقول لهذا السفيه الذي يشعر بعقدة فقدان الأصل والهوية هل تريد تعلمنا العروبة ونحن اصل العرب وسنامها ياهذا؟ طبيعة العبيد يرفعون شعارات الشرف

والعروبة ليغطي على ماضيه وعلى أصله وهو مجرد عبد ذليل.

اقول لهذا الصعلوك لدينا مثل عراقي شعبي (

يروح كلب اجرب يجي كلب ابيض).

نعم أكيد العراق مايتشرف ب المطبعين مع الصهاينة واكيد العراق طاهر ما يدنسه الاوغاد..؟

طبيعة الأوغاد يتطاولون على الشرفاء لأنهم يفتقدون للقيم والأخلاق يخسرونها ولا يستحون لأنهم عبيد وذيول حسب نبوءة التوراة التي قالت يدخل كل عشرة من باقي الديانات في آخر الزمان تحت ذيل يهودي واحد، هذا الذيل في بروفايله الخاص واضع علم أمريكا.؟

نظرة العربان للواقع العراقي بعد سقوط صنم صدام الجرذ الهالك نظرة طائفية واضحة، يفترض في إعلامنا التركيز على نقل ما يكتبه الكتاب العرب بنظرتهم للعراق لشعبنا كي نثقف بيئتنا البسيطة في الوسط والجنوب العراقي حقيقة حقد العربان على شيعة العراق لأسباب مذهبية حتى نحصن وضعنا و جبهتنا الداخلية والتي للأسف مخترقة بسبب سذاجة غالبية اعلامنا الشيعي العراقي، علينا ان نتابع مايكتبه الكتاب العربان ونرد عليهم، ونعمل على خلق وعي يجابه مشاريع هؤلاء الأراذل التي تستهدف المكون الشيعي العراقي بشكل خاص.

في أبو ظبي ودبي توجد سفارات ايرانية مثل ماهي موجودة في بغداد، ويوجد تبادل تجاري يفوق التبادل مع العراق، وايضا الآن تم افتتاح اكبر سفارة إسرائيلية في الإمارات.

‏‎هذا المتطرف البلوشي لديه جينات وراثية في الحقد الطائفي لا يؤمن بحرية الرأي ولا يحترم ثقافة القراء والمتابعين له، الكاتب المحترم يدرك جيدًا أن كتاباته يقرأها الجميع فعليه أن يحترم وجود إختلاف في المذاهب والأديان بل الاختلاف موجود في الأمزجة والأذواق، شعور النقص والعنصرية ينتاب غالبية الإعلام العربي وبالذات البدوي الخليجي بمجرد رؤيتهم من يخالفهم في المذهب يحاولون تشويه سمعته، السبب الشعور بعقدة العدوانية عندما يرون أن الشيعة بالعراق قد أصبحت لهم مشاركة في حكم البلاد، انظمة بدوية متخلفة صنيعة الصهيونية يتشابهون مع المتطرفين من الصهاينة، الصهيوني لديه مشتركات مع العربان لذلك هناك تطابق في نفس الشعور العدواني يجمع العربان والصهاينة تجاه من يخالفهم في المذهب والمعتقد.

‏‎نصيحتي لهذا الطائفي اترك بغداد وغير اسم كتابك الى ( تل ابيب كما عشقتها) واذهب الى تل أبيب ووقع كتابك هناك فعندها الأمن والاطمئنان وتجد سفير الإمارات في تل أبيب في استقبالكم يأخذكم الى الحاخامات يطلب رضاهم ويسألهم أن يدعو الله عز وجل له ليوفقه؟؟؟.

‏ الدول العربية التي صنعها الاستعمار أهدرت مئات المليارات في إشعال الفتن والحروب ونشر الكراهية والقتل لتدمير بعض بلدان العرب لأسباب مذهبية، ومنها العراق، هذه الدول لديهم مصلحة المحتل أولى من مصالح شعوبهم وشعوب المنطقة، لو أنفق جزء من هذه الاموال في تنمية البلدان التي دمروها لكسبوا شعوب هذه البلدان لكن من نصبه المستعمر يفكر لمصالح المستعمرين بكل الأحوال شعوب العرب وبالذات الخليجية البدوية خليط من المستعربين ولذلك الدول التي نصبت الحكام على دول الخليج واعني أمريكا وبريطانيا يستطيعون تبديل هؤلاء الحكام في هنود وفلبينيين، الكاتب الإماراتي إبراهيم بن حاتم البلوشي الذي أصله من البلوش في شبه القارة الهندية، لسانه طويل ويتهجم على شيعة العراق ليثبت ولائه لأسياده ويحافظ على جنسيته وأفضل طريقة لذلك يصبح كلب صيد ذليل مهمته الاساءة للشرفاء والمقاومين خدمة للصهيونية، أكبر فتنة أصابت العالم العربي والإسلامي فتنة أنظمة البدو الوهابية وظبوا البترول لنشر الوهابية التكفيرية وتسببوا بقتل ملايين البشر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.