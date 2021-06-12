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وبدأت المشاريع الانتخابية..


 

على مدى ١٨ عاما لم تستوعب الحكومات السابقة والحالية أزمة السكن في العراق الا عندما تبدأ الانتخابات..

فقد فعلها المالكي عندما كان رئيس الوزراء ووزع سندات مزورة على العوائل الفقيرة قبيل الانتخابات ولعب لعبته الانتخابية وفاز بالانتخابات بتلك الأصوات التي أعطيت لهم سندات تزوير.. واليوم يعاد نفس الفلم السابق بأطلاق مشروع توزيع قطع أراضي سكنية على العوائل الفقيرة... انا اتفق معك يا رئيس الوزراء ولكن لماذا لم تطلقها منذ زمن لكي لا تحسب دعاية انتخابية..قد أحد يقول : هو ليس مرشح نقول له: هو داعم أحد الكتل السياسية المشتركة في الانتخابات عسى أن تفور لكي يبقى في منصبه..

فإذا أردت أن توزع الاراضي السكنية عليك أن توفر لها بنى تحتية وكهرباء وماء فأن أغلب المحافظات تمر بأزمة كهرباء وماء.. نقول لك : وفر الكهرباء والماء وأطلق مشروع وتوزيع الأراضي لكي يكون مشروع حقيقي وليس انتخابي؟.

الكاتب /الحاج هادي العكيلي

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