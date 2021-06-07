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لماذا.. لماذا.. لماذا


 

انا أريد أحد أن يوضح لي لماذا التيار الكهربائي يزداد انقطاعا عندما تقترب نهاية الشهر؟

لقد تابعت هذه الحالة لعدة شهور ووجدت انقطاع التيار الكهربائي يزداد كما اقتربت نهاية الشهر على الرغم من عدم وجود أحمال على الكهرباء ويستمر الانقطاع إلى اليوم الخامس او السادس من الشهر الذي يليه..

لقد أيقنت أن هناك لعبة يلعبها موظفي الكهرباء المسؤولين عن الانقطاع مع أصحاب المولدات الاهلية باتفاق معهم لامرين لا ثالث لهم.. الأمر الأول هو لزيارة أجور الأمبير والأمر الثاني أعطاء فرصة ووقت كافي لصاحب المولدة أن يجمع أجوره من المشتركين..

ان وضع الكهرباء في العراق بحاجة إلى عرافة أو نسأل ابو علي الشيباني أن يسأل معلمه ما هو السر في كثرة انقطاع التيار الكهربائي عند نهاية كل شهر؟ عسى معلمه أن يعرف الحقيقة وَيخبر بها أصحاب الشأن من محافظ وقائمقام ومدير الكهرباء لوضع حلول لتلك المعضلة الكبيرة التي تواجه أبناء الشعب العراقي.. مسكين ياشعب حتى ابو المولدة كادر عليك..

الكاتب /الحاج هادي العكيلي

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