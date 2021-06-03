الخطوات المرسومة

🖊ماجد الشويلي ||

سلسلة خطوات تستهدف الاجهاز على العملية السياسية من الاساس وتغييرها بنحو يضمن خلوها من أي جهة سياسية مناوئة لأمريكا أو حتى تلك التي تعكر مزاج الاحتلال .

هم لايهمهم إن كانت هذه الكتل السياسية فاسدة أم نزيهة المهم عندهم أن يخضعوا لسياسة الولايات المتحدة.

نقطة رأس السطر

الخطوات :

الخطوة الاولى :- حراك شعبي وظف المطالب الحقة وغير الحقة واستخدم كل الاساليب المشروعة وغير المشروعة لأجل الاطاحة بعبد المهدي وفعلا حصل ذلك بدفع وتحفيز من الولايات المتحدة .

الخطوة الثانية : مجئ حكومة تعمل على تمهيد الاجواء لاجراء الانتخابات المبكرة بما يضمن اقصاء القوى التقليدية والمجئ بقوى سياسية ناقمة على العلاقات الايرانية العراقية والقوى المقاومة لسياسات الولايات المتحدة في العراق.

الخطوة الثالثة:- تغيير قانون الانتخابات بمقاسات إقصائية لتحالف الفتح والقوى المساندة للحشد الشعبي تحديداً.

الخطوة الرابعة:- تغيير المحكمة الاتحادية

بنحو يمهد الطريق لاعلان الفوز للكتلة الاكبر قبل الدخول لقبة البرلمان

ويوفر الغطاء اللازم لتكييف الطعون في نتائج الانتخابات بماينسجم مع (العهد الجديد)

الخطوة الخامسة:- تغيير طاقم المفوضية العليا للانتخابات بالشكل الذي يعزز من تفوق القوى المنسجمة مع الارادة الامريكية في العراق

الخطوة السادسة:- الإجهاز على المؤثرين الكبيرين في الساحة السياسية والامنية العراقية الشهيد الحاج (قاسم سليماني )والشهيد (ابو مهدي المهندس)

الخطوة السابعة :- افساح المجال لحكومة الكاظمي لاستيفاء كافة شروط ومستلزمات التغيير الامني والسياسي والعسكري المرتقب في العراق عقب الانتخابات المزمع اجراؤها قريباً.

الخطوة الثامنة:- زج القوى التشرينية في العملية السياسية وتهيئتهم لخوض الانتخابات والفوز فيها

الخطوة التاسعة:- بعد أن بينت استطلاعات الرأي تقدم القوى السياسية الموالية للحشد صار لزاما على الجهات غير الراغبة باستمرار القوى التقليدية أن تخلق المسوغات اللازمة لتأجيل الانتخابات

فجنحوا نحو ساحات التظاهر فلم تسعفهم اعدادهم ولم يبق أمامهم الآن الاخيارات محدودة.

الخطوة العاشرة :- استفزاز الحشد ومحاولة جره لمواجهة مباشرة للتشويش عليه واظهاره بمظهر المنتهك للقانون وسيادة البلد.

الخطوة الحادية عشر:- بعد اخفاق الخطوة السابقة عمدوا الى تفعيل ملف استرداد الاموال المهربة للخارج

وستكون هذه الخطوة ذريعة للتحرش بعناوين مهمة والتشهير برموز من القوى الاسلامية العاملة في الساحة

الخطوة الثانية عشر :- اعادة تأهيل داعش لدفع السياسيين الى تأجيل الانتخابات بحجة مواجهة الارهاب

الخطوة الثالثة عشر:-التدخل الامريكي والاسرائيلي المباشر لضرب قواعد ومعسكرات الحشد الشعبي على الحدود السورية

الخطوة الرابعة عشر:- محاولة جر الحشد لمواجهة مباشرة يتم من خلالها خلط الأوراق والسعي لتأليب الرأي العام الدولي والاقليمي عليه وصولا لاعتباره خارجا عن القانون .