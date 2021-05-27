لي أسطري ولكم مابينها من سطور..!

🖊ماجد الشويلي ||
🔲ليس بين من يدعو لاحتلال البلاد و بين من يدعو لحكومة طوارئ.
إلا أن الأول يريد إدخال الاحتلال من الباب والآخر يريد إدخاله من الشباك !!
🔲 من الواضح أن من يرفض الإحتكام لصناديق الإقتراع يسعى للإحتكام للفوضى والاستقواء بالمحتل
🔲من يعجز عن إزاحة القوى القليدية عن طريق الإنتخابات هو أعجز عن إزاحتها بالعفرتة
🔲 سلاح منفلت يحمي الدولة خير من دولة تحمي المحتل
🔲 شعار التشارنة (لو العب لو اخرب الملعب) وشعار الحشد (لا للعب بالعملية السياسية)
🔲 مشاركة الامريكان في عملية اعتقال قاسم مصلح دليل على أن جولات التفاوض لخروجهم من العراق عبثية ومضيعة للوقت
🔲إدانة ممثلة الأمم المتحدة للمظاهر المسلحة العراقية في بلادهم وتغاضيها عن العمليات المسلحة الامريكية في العراق هو ضوء أخضر لاستمرار تواجدالقوات الأمريكية هنا
🔲إدعاء النتنياهو أنهم اسقطوا طائرة استطلاع قادمة من سوريا أو العراق يعني أن علينا أن نتأهب لحدث كبير
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