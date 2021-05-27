عاجل : وصول “قاسم مصلح” الى منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي
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لي أسطري ولكم مابينها من سطور..!


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

🔲ليس بين من يدعو لاحتلال البلاد و بين من يدعو لحكومة طوارئ.

إلا أن الأول يريد إدخال الاحتلال من الباب والآخر يريد إدخاله من الشباك !!

🔲 من الواضح أن من يرفض الإحتكام لصناديق الإقتراع يسعى للإحتكام للفوضى والاستقواء بالمحتل

🔲من يعجز عن إزاحة القوى القليدية عن طريق الإنتخابات هو أعجز عن إزاحتها بالعفرتة

🔲 سلاح منفلت يحمي الدولة خير من دولة تحمي المحتل

🔲 شعار التشارنة (لو العب لو اخرب الملعب) وشعار الحشد (لا للعب بالعملية السياسية)

🔲 مشاركة الامريكان في عملية اعتقال قاسم مصلح دليل على أن جولات التفاوض لخروجهم من العراق عبثية ومضيعة للوقت

🔲إدانة ممثلة الأمم المتحدة للمظاهر المسلحة العراقية في بلادهم وتغاضيها عن العمليات المسلحة الامريكية في العراق هو ضوء أخضر لاستمرار تواجدالقوات الأمريكية هنا

🔲إدعاء النتنياهو أنهم اسقطوا طائرة استطلاع قادمة من سوريا أو العراق يعني أن علينا أن نتأهب لحدث كبير

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