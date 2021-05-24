المقالات

من خصائص خطاب الإمام القائد


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

🔲التأصيل القرآني

🔲محاكاة الواقع

🔲ربط السنن التأريخية وبناء المواقف عليها

🔲بانورامية الرؤية واستثنائية الاستشراف المستقبلي

🔲 غالباً مايكون الخطاب الموجه للشعب الايراني يشتمل على معايير ثقافية ومعالجات اجتماعية  نافعه لجميع الشعوب الاسلامية بل وغيرها احياناً

🔲التراكمية في عمليات تنمية النشئ الصاعد والواعد

🔲يمتاز بنبرة الحنو والشفقة والرأفة على المؤمنين والشدة والغلظة على المستكبرين

🔲خاطب تفائلي بمسحة تحذيرية

🔲خطاب تسماحي بعيد عن المداهنة

🔲لاينطلق من أضغان

🔲 يمتاز بالسلاسة ويبتعد عن الاسهاب الممل

🔲في سياق تحليل الوقائع لايخلو من الشواهد القرآنية ولانصوص أهل العصمة

🔲الكل ينهل من خطابه وله نصيب فيه الطفل والشاب والشيخ والمرأة

🔲 يكادلايخلو من الدعاء للامة الاسلامية والتضرع لله بتعجيل فرج بقية الله الاعظم

🔲لايكاد يلقي خطاب دون ذكر الامام الخميني(رض)

🔲يمتاز بذكر الأمثلة أحياناً كقضية تفاقم التحديات كلما اقتربنا لقمة الجبل اثناء صعودة

🔲التزهيد في الدنيا والحث على العيش فيها بكرامة

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