من خصائص خطاب الإمام القائد

🖊ماجد الشويلي ||
🔲التأصيل القرآني
🔲محاكاة الواقع
🔲ربط السنن التأريخية وبناء المواقف عليها
🔲بانورامية الرؤية واستثنائية الاستشراف المستقبلي
🔲 غالباً مايكون الخطاب الموجه للشعب الايراني يشتمل على معايير ثقافية ومعالجات اجتماعية نافعه لجميع الشعوب الاسلامية بل وغيرها احياناً
🔲التراكمية في عمليات تنمية النشئ الصاعد والواعد
🔲يمتاز بنبرة الحنو والشفقة والرأفة على المؤمنين والشدة والغلظة على المستكبرين
🔲خاطب تفائلي بمسحة تحذيرية
🔲خطاب تسماحي بعيد عن المداهنة
🔲لاينطلق من أضغان
🔲 يمتاز بالسلاسة ويبتعد عن الاسهاب الممل
🔲في سياق تحليل الوقائع لايخلو من الشواهد القرآنية ولانصوص أهل العصمة
🔲الكل ينهل من خطابه وله نصيب فيه الطفل والشاب والشيخ والمرأة
🔲 يكادلايخلو من الدعاء للامة الاسلامية والتضرع لله بتعجيل فرج بقية الله الاعظم
🔲لايكاد يلقي خطاب دون ذكر الامام الخميني(رض)
🔲يمتاز بذكر الأمثلة أحياناً كقضية تفاقم التحديات كلما اقتربنا لقمة الجبل اثناء صعودة
🔲التزهيد في الدنيا والحث على العيش فيها بكرامة
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