إنتصار غزة النتائج والمعطيات

🖊ماجد الشويلي ||

من أهم النتائج التي تمخض عنها انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة

🔲 الكشف عن تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية وامتلاكها الصواريخ القادرة على خلق نوع من توازن الردع بين جيش نظامي من اقوى جيوش العالم وفصائل مقاومة في قطاع محاصر من الاعداء والاشقاء على حد سواء

🔲 تبين أن المقاومة كانت على جهوزية تامة وتحسب دقيق لكل احتمالات قيام العدو الغاصب بتحرك ما ضدها في قطاع غزة

🔲 تبين ان الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة لم يجد نفعا لافي ثني المقاومة الفلسطينية عن قرار المقاومة ولا في حرمانها من التسلح وامتلاك الاسلحة المتطورة

🔲عجز الجيش الاسرائيلي عن اجتياح القطاع وهو مؤشر خطير بالنسبة لكيان جل قوامه يعتمد على كفاءة جيشه وتفوقه العسكري

🔲إن عجز اسرائيل عن مواجهة الفصائل الفلسطينية يعني بالضرورة أنها اعجز عن مواجهة حزب الله والجمهورية الاسلامية وسوريا فرادى او ملتحمين

🔲تمكن المقاومة من ضرب تل ابيب

وتعطيل المطارات الرئيسية

🔲 اذلال الشعب اليهودي وارغامه على العيش في الملاجئ

🔲بات من الصعب جدا على نتنياهو الاستمرار في السلطة

🔲ستزداد الشروخات السياسية وتنعكس على توسيع فجوة التقاطعات والتناقضات في المجتمع الاسرائيلي

🔲تبين عودة تدفق الاسلحة السورية الى المقاومة الفلسطينية مايعني عودة العلاقات بين حماس وسوريا بشكل تدريجي عبر الوسيط الايراني واللبناني

🔲تبين خواء القبة الحديدية وعجزها عن تأمين المدن الاسرائيلية

🔲ستعمد قوى المقاومة على معالجة الثغرات والهفوات التي رافقت عملية اطلاق الصواريخ وتعضيد جهوزية المواجهة المباشرة لاحقاً

🔲اتضح عجز الولايات المتحدة عن فعل اي شئ لاسرائيل سوى مدها بالسلاح الذي عجزت عن استخدام الكثير منه حين احجمت عن الاحتدام البري مع المقاومة في غزة

🔲ستتراجع ثقة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة بعد ان تبين لهم

عجزها عن نصرة اسرائيل اقوى حليف لها في العالم

🔲تبين الدعم اللامحدود من الجمهورية الاسلامية في ايران لقوى المقاومة

وعدم التردد بالمجاهرة في هذا الدعم أو الاكتراث لردة الفعل الامريكية

وهي بذلك تبرهن عمليا أن زمن الغطرسة الامريكية قد ولى وان امريكا فعلا كما قال الامام الخامنئي في افول.

🔲 بات من الواضح تماماً أن ستراتيجية التلاحم التي دعا اليها الامام الخامنئي قد وجدت صداها بالفعل بين قوى المقاومة في عموم المنطقة

🔲عجزت اسرائيل عن محاولات جر حزب الله للمواجهة ليكون طوق نجاتها بتوسيع رقعة المواجهة وارغام حلفائها من الامريكان والدول الغربية الى الدخول معها في الحرب

🔲 المقاومة باتت على استعداد للرد المباشر على اسرائيل فيما لو اقدمت على سيناريو الاغتيالات لقادة الفصائل ورموز المقاومة

🔲بدا واضحا عبثية صفقة القرن وخواء عواصمها التي افتضحت بمواقفها الأخيرة من المقاومة والصراع من الكيان الصهيوني

🔲 سيزداد ايمان الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة المسلحة وسيؤثر ذلك بشكل كبير في الضفة الغربية وعلى السلطة الفلسطينية ويمكن لهذا التأثير ان ينسف اتفاق اوسلو

🔲قد تنتقل تجربة العمل المقاوم الى الضفة الغربية وعندها سييكون الوضع كارثيا على اسرائيل

🔲بطلان جميع المحاولات المسمومة والمحمومة التي قادها الاعلام الرسمي العربي لتشويه سمعة الجمهورية الاسلامية امام الرأي العام العربي ومحاولة وصفها بانها عدوة العرب او السنة

بعد ان تبين انها انبل واشجع واسرع من دعم المقاومة والقضية الفلسطينية وتحملت لاجل ذلك الكثير من التحديات والمصاعب.

🔲يبدو ان جميع قوى المقاومة في العراق واليمن ولبنان وسوريا كانوا على استعداد للدخول في مواجهة اسرائيل وحتى الجمهورية الاسلامية كانت قد وطنت نفسها على هذه المواجهة

🔲 الرأي العام الدولي يشهد تحولا كبيرا تجاه المقاومة الفلسطينية وحيال نظرته لاسرائيل

يكفي ان بايدن لم يعد يسمي الفصال المقاومة في فلسطين بالارهابية وانما الفصائل المسلحة

🔲 انهيار مشروع الابراهيمية الجديدة والدبلماسية الروحية التي حاكتها اسرائيل بغطاء امريكي وبريطاني

وهناك الكثير من البركات مما لايسعنا ذكره تجنبا للاطالة