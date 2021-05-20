بعض خصائص وصفات اليهود في القرآن

🖊ماجد الشويلي ||

شديدو التعلق بالحياة مهما كانت تلك الحياة ضحلة ، وهذا الحب أورثهم الجبن

والخوف من أي مواجهة مباشرة مع عدوهم

بل أورثم الخوف من أن تفشى حقيقتهم وعقائدهم حتى تحولوا الى مجتمع منغلق تقريبا

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(96) ” البقرة.

من صفاتهم الذميمة أنهم لايواجهون مواجهة مباشرة ودائما مايتحصنون بالقلاع أو بغيرهم من الحلفاء والشركاء.

” لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍبَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ(14) ” الحشر.

يعتقدون ان المال يوفر لهم كل شئ وأنهم من خلال اموال يتمكنون من صنع اي شئ وامتلاك أي شئ

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ).[٢]

هم قساة القلوب وليس لهم عهد وميثاق مع أحد ولم يسجل التأريخ أنهم التزموا عهداً مع أحد

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)

يعتقدون ان الله سبحانه (وحاشاه) قد اوكل لهم تدبير شؤون الكون ولم يعد بإمكانه فعل شئ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ))64المائدة

كثيرو الجدال والإعتراض واللجاجة

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) البقرة

يعتقدون أنهم ابناء الله ولذلك مهما فعلوا مع بقية الناس فان الله منحاز لهم ولايعاقبهم على شئ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ)) 18 المائدة

يؤكد الله سبحانه ويكشف حقيقتهم أنهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يغيروا دينهم ويكونوا اتابعاً لليهودية وليس يهود حتى

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ ﴿١٢٠ البقرة﴾ ‏

هم شديدوا الحنق والحقد على المسلمين

وهذه العداوة مستمرة ومتفاقمة ولاتقف عند حد

أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ﴿٨٢ المائدة﴾

لاينفع معهم النصح مطلقا

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) المائدة

ماديون الى حد بعيد حتى في عقائدهم

فهم لايؤمنون بالغيب الا قليلا

((فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً))153 النساء