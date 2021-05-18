خل نحچي بالجلفي..!

🖊 ماجد الشويلي ||
كلامي وي التشارنة الي كاتلين روحهم على اسرائيل
يابه شنو قضيتكم وي اسرائيل
مادگلولنا
مو انتم شعاراتكم وطنية وضد التبعية
ودگولون مالنا غرض باحد بس بوطنه
شوداكم لدعم اسرائيل
ومحروگه گلوبكم عليهم
مو انتم جماعة الدولة وضد اللادولة
تعرفون شجاي تسوون لو لا؟
هاي يادولة لتنادون بيها
تناصر دولة (كيان غاصب) راسم خطة ستراتيجية شلون يحتل العراق
وشايل عقيدة دينية شلون يدمر العراق
هي هاي دولتكم لتنادون بيها
والي عقيدته يحمل السلاح حتى يحمي دولته من هذا العدو تسموه جماعة اللادولة
يابه انتم جاي تأيدون ارهابيين شردو شعب كامل
واسسوا دولتهم على جماجم الفلسطينيين المساكين .
بدون اي وجه حق
حالكم حال امريكا لكاتله نفسها على اسرائيل
هسه بله امريكا لان مسويه دگه نفس دگة اسرائيل
شردت الهنود الحمر وبنت امريكا على جماجمهم
انتو شنو وي اسرائيل ماخذتكم الحرگة عليهم
تدرون بروحكم من وگفتوا وي اسرائيل ضد المسلمين يعني طلعتوا من الملة
ولو انتم مايهمكم الدين عدكم الوطن فوق الدين.
وياريت هم الوطن البالكم يسوى
زين عمي دولتكم هاي لتريدوها مو عضو بالجامعة العربية
هسه صدك جذب الجامعة ولو باللسان واكفه وي الفلسطينيين
زين دولتكم ياتشارنة مو عضو بمنظمة التعاون الاسلامي
وهاي المنظمة تدعم فلسطين ولو بالظاهر
زين دولتكم مو عضو بالامم المتحدة
عمي الامم المتحدة هم تقريبا واگه على الحياد
چا انتم من ياملة ويا سياسة
شتريد امريكا تريدون
هلبت يوم خالفتوها ؟!!
طلعتوا على حقيقتكم لاهامكم الوطن ولا هامتكم الفقراء
شلون العراق ليهسه مامطبع وي اسرائيل
هذا الكاتلكم
ولازم نكللكم صدكوا كلشي وصل نهايته
راح امريكا واسرائيل يطلعون من المنطقة
بحيل الله وانتم شوفولكم ديرة عود
ترى حتى امريكا واوربا ماتستقبلكم بوكتها
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