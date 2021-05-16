المقالات

وهل البعير في أرض كنعان إلا الحمار..!

87 2021-05-16

 

حسن المياح ||

 

السياسيون الأعراب الفاسدون الفاشلون المنحرفون يجيدون تجارة العار والدعارة والعهارة , والجبن والنكوص والرجوع المتقهقر الذي تطبعوه طبيعة تصرف وسجية سلوك منافق هزيل مكشوف , واليأس الرجولي الذي يثبت وجود الدفاع ويوظفوها مكيافليآ لمنافع ذواتهم الهابطة المريضة , ويظنون أنهم يحسنون الصنع والتبرير والتغطية على جبنهم وخورهم وهبوطهم الأخلاقي وكساد وعيهم الذي طلقوه بالثلاث الذي لا رجعة فيه حتى ينكح الزوج من غيره .

وزوالهم قريب بإذن الله تعالى لما مارسوه من ظلم وفساد , ودعارة وهبوط أخلاقي , ومكر سافل وغدر متوحش , وأنهم أرذل الأرذلين .

يلوكون التهديد والوعيد إجترارآ معتادآ , كما هي الدواب والأنعام لما تجلس تعبة تعيد ما قطفته وجمعته من طعام لتعيد مضغه وهي مرتاحة مستريحة , متكئة مسترخية , ويدعون أنهم أبطال أصحاب قضية وأرض سليبة , وينافحون من بعيد تجنبآ للتضحيات لأنهم ليس أهلها , ولا فكروا فيها يومآ , ولا هي في حسبانهم لحظة أو ومضة خاطر . ويظنون أن التظاهر الجبان الميؤوس منه في عقر الدار يحرر القدس وفلسطين , وأن اليهود الجبناء الصهاينة المناكيد المنحرفين سيرتجفون ويرتعشون , وأنهم سيولون الدبر من زمجرة صوت خافت, محتسبين ذلك أنه هو السلاح القوي الممض المؤذي القالع للوجود الغاصب لأرض فلسطين ....

ويظن السياسيون الأعراب الفرط والزعماء الخردة والقادة الفكة, أنهم عرب أصلاء , وما دروا أن حقيقتهم هي متى ما رتبنا حروف كلمة عرب , ونظمناها تصفيفآ , بجعل آخر حرف أولآ , ويبقى الحرف الوسط بما هو عليه ترتيبآ , ويكون الحرف الأول من كلمة عرب هو آخر الكلمة المهذبة المرتبة , فتكون ( بعر ) . وهذه هي حقيقة وجودهم من حيث هم طبيعة , وسجية , وسلوكآ , وواقع حال , وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي يعبر عن وجودهم الهابط الرذيل . إنهم ( بعر ).

والبعر هو البعير ( الجمل البازل ) , وهو الحمار كذلك , والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في قصة النبي يوسف عليه السلام , لما قال ( ولمن جاء به حمل بعير ) أي حمل حمار , لأنه لم يكن هناك في أرض كنعان أبل ; وإنما حمير ... , وهي التي يمتارون عليها أحمالهم . وقد كسرت عزة البعير بأنه حمار . وبالعبرانية يقال لكل ما يحمل بعي .

وهؤلاء هم حمر مستنفرة فرت من قسورة , لما يشتد الوطيس , وتظهر معادن الرجال الأشداء الأقوياء المحاربين , وما هم منهم ; ولكنهم أبالسة شياطين يمكرون من أجل التجارة البائرة الكاسدة الرخيصة الهابطة الوضيعة التي يمتهنها المكارون الذين يستخدمون الحمير وسيلة عيش , وهي من جنس حقيقة وجودهم الهابط المنكسر من البعير  الى الحمار.

ولكن الشجاع هو الذي يخوض غمار النزال والحرب والقتال , ولا يخرج منها ومنه منتصرآ , إلا لما يرجع وسيفه يقطر الدماء النازفة من وقع وشدة ضربه.

والله المستعان على ما تصفون 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعلام المقاومة الفلسطينية يلهج بإيران ويُسقط برقع العروبة!!!
العنصرية والديموقراطية المزدوجة..
من دلالات النصر؛ بولادة محور عربي، إقليمي ، عالمي، إنساني للمقاومة
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
وهل البعير في أرض كنعان إلا الحمار..!
بشائر الإنتصارات تلوح في الأفق الفلسطيني
سليماني..ياسيد الحب والعشق والحرب...
قد تبدو مجرد رشقات..!
نصف الكاس الفارغ من مستقبل القضية الفلسطينية
في معركة (سيف القدس ) ليقف كلٌ مع (صاحبه)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك