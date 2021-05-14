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واقع حالنا ونموذج تصرفنا مع المسؤول..!

79 2021-05-14

 

حسن المياح ||

 

التحول في الإنتماء , والتقلب في الولاء , لا يدلل على صدقية ثبات المبدأ , ولا رسوخ بوصلة التوجه , لأن الغاية هي تحقيق مأرب , والهدف هو كسب مغنم ليس إلا .

حقيقة , لقد عانينا طويلآ , وتعبنا كثيرآ من الصنمية البشرية , والتصنيم والتأليه للمسؤول وأمين الحزب ورئيس الحركة وقائد الإءتلاف وزعيم الكتلة , وخسرنا العمر كله في التوثين الهابط , والتمجيد السافل , والتهليل الفاسد ,  والتحميد الظالم , والتبعية المستحمرة , والعبودية المهينة . ولا بصيص أمل يلوح في الأفق لإستنشاق الحرية والتحرر , ولا رجاء عزومآ في تغيير وكسر طوق الأسر والمذلة والإذلال .

نركض وراء المنصب بحثآ عن الدولار السحت الحرام , ونصنم المسؤول السافل الجبان , ونترك جادة خط إستقامة عقيدة لا إله إلا الله التي تدعو الى العمل الشريف وبذل الجهد من أجل الحصول على لقمة عيش طيبة حلال زلال طاهرة نظيفة بعزة وكرامة..

خلقنا الله سبحانه وتعالى أحرارآ أخيارآ في أحسن تقويم , ولكن بإعتقادنا البراجماتي الدنيء الوضيع اللامسؤول المهووس المنحرف الزاحف , وبأعمالنا الفاسدة المقرفة الخليعة الجبانة المجرمة السيئة القبيحة أرجعنا أنفسنا أسفل سافلين , كما يقول القرآن الحكيم العظيم الكريم..

ونحن دومآ نردد شعار ومقولة ( هيهات منا الذلة ) , ونحن بطواعية أنفسنا وهزال تفكيرنا وميوعة قوام رجولتنا وهبوط مستوى أخلاقنا ورداءة سلوكياتنا وإنحراف تصرفاتنا كأفراد ومجتمع , ننحدر ونتسافل وننزلق الى مستنقعات الذلة والعبودية , والمهانة والتبعية , والإستعباد والإستحمار , مغادرين الإنتماء الصبغة لعقيدة التوحيد الرسالية , وتاركين الولاء لأصالة الخط الرسالي الحركي المؤمن القدوة , متشبثين بحبل تقديس الذات اللامهذبة الفاسدة المنحرفة المجرمة , وباللهاث وراء متاع الحياة الدنيا الرخيص الهزيل , الذي عمره كلعقة كلب أنفه , وربما أقصر وقتآ إستغراقآ منها ......

 

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