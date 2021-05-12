ما قل ودل من كلام أو تصريح..!

حسن المياح ||

● خالف ~ يا غيث التميمي الذي تدعو لإسرائيل بالأمان والأمن , والسلامة والإستقرار , والبقاء ووجود إحتلال إغتصابآ في أرض فلسطين المسلمة المؤمنة العربية ~ تعرف, وأنت النكرة المجهول , الرذيل الذليل , العاري عقيدة توحيد وإيمان إستقامة , الرابض سكنآ في جيفة مستنقعات في بلادة تفكير .

● أين عيدية الحكومة للشعب العراقي ?!

●وهل حظر التجوال الذي هو حقيقة قطع الأرزاق وكبت الحريات يعتبر عيدية في الأعراف ومنها السياسي ?!

● حظر التجوال من قبل الحكومة في العراق هو سياسي بإمتياز وتفوق وفذلكة وصنيعة يحسنون إستخدامها فرضآ بالقوة والفرض والحبوس والإعتقالات والغرامات ; ولم تكن الغاية منه وقاية صحية .

وإنه خور وضعف وخوف مما سيكون من حراك شعبي حاشد غاضب يطالب بلقمة خبز ... وأمن ..وسلامة حال..والأخذ بالثأر لما تكون هناك إغتيالات وقتل وإرهاب ومنع تظاهرات .

● يقولون لم يتدخل السفير البريطاني بشؤون العراق الداخلية ???

قول حق يراد به تغطية حقيقة حاكمة واضحة , وهي أن البريطاني والأميركي هما من جاء بالمسؤولين خلف دباباتهم الغازية المحتلة في عام ٢٠٠٣م .

ولذلك هما الأسياد المتسلطون الذين يحكمون بالخفاء وليس علنآ, وهما الحاكمان الآمران الناهيان اللذان يحكمان وفق أجنداتهما وبما يخدم مصلحتيهما .

وما يقومان به طبقآ لوجودهم المفروض الفارض هو من جنس الأجندة التي عليها يخططون ويعملون وينفذون وضح النهار وظلمة الليل إذا أرخى سدوله إعلان العتمة القاتمة الدامسة الحالكة .

هكذا يتصرف المحتلون المجرمون , والمستكبرون المتغطرسون , والأسياد الغاصبون , الذين يأتون من وراء البحار والمحيطات .

نعم هكذا يتعامل المحتل المستكبر مع المسؤول المستعبد, ويتحمل الشعب وزر من قبلهم قادة وحاكمين عليه .