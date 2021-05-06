لما تؤمل وزارة التجارة  فإنها تكذب, ولا تفي بما وعدت

حسن المياح ||

وزارة التجارة وعدت بشخص وزيرها أنها ستوزع موادآ غنية دسمة متنوعة في البطاقة التموينية لشهر رمضان الكريم هذا الحالي الذي نحن نعيش بركات الله تعالى ومننه ونعمائه وآلاءه , وما يغدقه من فيض رحمات , وتدفق بركات, فإن الوزير لم يفي بما وعد , وأيام شهر رمضان شارفت على الإنتهاء , حيث أيام كثيرة منه خلون , وأيام قليلة منه بقين . ويظهر أن الوزير ربما يقصد شهر رمضان القادم , لما ينقلعوا, وينكفئوا من المسؤولية , ويولون الدبر من الحاكمية والتسلط , حيث يصبح موضوع التوزيع كما في علم أصول الفقه , سالبة بإنتفاء الموضوع .حيث لا سلطة حتى يوزعون , ولا حاكمية حتى يأمرون ويتأمرون , ويتفلسفون , ويشمخون عطاء صدقة ودفع توجعات .

عجيب أمر العراق والعراقيين أصبحوا يوعدون بالصدقات من فاسدي التسلط والتحكم , ويتندرون عليهم , وإذا كلتم المسؤولين , فإنهم لا يستوفون ; وإنما يسرقون, وإذا وعد المسؤولون بالكيل والميزان فلا يوفون ولا يقيمون القسطاس ولا يعدلون ; وإنما ينهبون ويخمطون , ويبلعون ويشفطون .

وهذا مظهر ووجه من نذر رب العالمين الى الشعب العراقي المخدر القاعد , الجامد اللاأبالي , والذي لا يحترم غاية وجوده الإنساني في عبادة الله سبحانه وتعالى , وعيشه الإنساني العزيز الكريم .....

إنه يحب ... , وقد إعتاد على العيش بذلة ومهانة خضوعآ وإنصياعآ للمسؤول الفاسد الناهب الذي يتخذ منه دمية , ويتسلى به , ويسخر منه .....

وإلا ..... لمن يعترض , وينبرى وطنية صبغآ ...... أن يقول أن الشعب العراقي لا يستحق منك ذلك القول والكلام ......

أقول يكون هذا صحيحآ .... متى ما وعى الشعب العراقي أصالة وجوده , وحقيقة طبيعة عيشه العزيز الكريم , حينما ينتفض بوجه الباطل والفساد , ويقطع جذور ويقلع دابر الفاسدين والسارقين , ويجتث أصول الناهبين المجرمين من كراسي التسلط والتحكم في المسؤولية ومصائر الشعب العراقي أفرادآ وأسرآ ومجتمعات ............

ولا تحسبن المتسلط الفاسد بعبعآ مخيفآ رهيبآ , فارسآ شجاعآ..

كلا وألف كلا.

إنه إبن آوى ذليل جبان , غاش خادع , سارق غادر , رعديد مهزوم , يجبن نفسه لما تدلهم الملمات , ويشب القتال , وتشتبك الأسنة , فهو غزال هزيمة , ومرتعش وضعآ , وراعد إرتجافآ وإضطراب أنوثة وخنانة ..

لذلك الحاكم الفاسد , السارق المجرم الناهب , يحذر ساعة الإنقلاب , ويخاف لحظة الهجوم , ويخشى صولة الإنفجار , ويفر سافلآ سفيهآ وضيعآ , وينهزم متسترآ ومتوقيآ بكشف عورته كما هو عمرو إبن العاص يوم ولما أحدث أحدوثته وخجلته وإفتضاحه , وتعرى أمام الملأ غير مفكر بخزي ولا بعار , لأنه أراد النجاة ولو بذلة وإمتهان وإحتقار ......

تلك هي حقيقة الحاكم الطاغية المجرم المتسلط الفرعون الفاسد السارق الناهب العديم الضمير والكرامة ..

فمتى تعقلون وتعون... حتى توعظون وتتعظون ......