المقالات

نفحات قرآنية (١٨)


 

رياض البغدادي ||

 

مختصر تفسير الآيات ( ٤٥-٤٩ ) من سورة (المؤمنون)

بسم الله الرحمن الرحيم " ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ  (45)إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49)"

قوله تعالى "بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ " اختلفوا في الآيات فعن ابن عباس إنها الآيات التسع وهي العصا واليد والجراد والقُمَّل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنون والنقص من الثمرات وقيل ، بآياتنا أي بديننا ،فلو كان يقصد المعجزت فإن السلطان المبين أيضا معجز ، وهذا يلزم عطف الشيء على نفسه إلا إن الرازي يرد على ذلك بثلاثة وجوه :

الاول – ربما أريد بالسلطان المبين هو العصا لان أغلب المعجزات قد تعلق بها .

الثاني – يجوز أن يراد بالآيات تلك المعجزات نفسها والسلطان المبين ،كيفية دلالتها على الصدق .

الثالث – السلطان المبين هو إستيلاء موسى (ع) عليهم .

واعلم أن الآية تدل على إن معجزات موسى هي ذاتها معجزات هارون . ثم إن الله تعالى حكى عن صفات فرعون وقومه ثم ذكر شبهتهم ، فأما الصفة فكانت الإستكبار والأَنَفة وأنهم كانوا قوماً عالين، أي رفيعي الحال في إمور الدنيا .

وأما شبهتهم فهي قولهم " أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ " وهي مبنية على أمرين :

1. كونهم من البشر وقد تقدم الكلام عليه .

2. أنهم كانوا كالخدم والعبيد وإنما حسبهم عابدين ذلك راجع الى اعتقاده أن كل سكان مملكته هم بالضرورة عابدين له .

قوله تعالى " فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ " الإهلاك كان علة تكذيبهم فجاءت فاء التعقيب تدل على ذلك ،لأن الإهلاك لم يأتِ بعد التكذيب مباشرة .

وقوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ) الضمير في لعلهم لا يمكن رجوعه الى فرعون لأن الكتاب إنما نزل بعد هلاك فرعون، فالضمير راجع الى موسى وقومه .

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدس والمقدسات والشعوب المظلومة تحتاج مواقف ...
شاهد الفيديو و...الطم
نفحات قرآنية (١٨)
ماذا تعرف عن قانون الانتخابات الجديد ..؟
إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!
ابن ملجم قتل علي، والسياسي الخائن قتل منهجه!
أردناها تكون منكم ; لكنها جاءت فرضآ عليكم
انهيار النظام السياسي
سفارة داعش في العراق..!
فحول السياسة وتيوس الوناسة ....
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك