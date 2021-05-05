إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!

حسن المياح ||

الحكومة العراقية الراعية لشعبها والتي أدت تكليفها المسؤول بجلب العراقيين العالقين في الهند على متن طائراتها , فإنها مشكورة وموفقة , وأن عملها صالح يدخل البهجة والسرور على القلوب .

ونتمنى , بل نلزم الحكومة الراعية المعتنية بشعبها حقآ التي بدأت بالعمل الصالح الجيد النافع ... أن تتممه , وتكمل الفرحة والبهجة والمسرة , وذلك بأن توزع العراقيين العالقين القادمين من الهند المحتجزين في الحجز الصحي على محافظاتهم , ويكون كل واحد منهم في محافظته , ليرتاح نفسيآ , ويكون بقرب أهله , وأن تزود أماكن الحجر الصحي الذي يستغرق أيامآ بوسائل تثقيف وترويح وتسلية من مثل التلفاز والصحف , وأن تكون لهم حرية المشي في داخل مكان الحجز , وما الى ذلك .... ولا أظن ذلك صعبآ , أو مكلفآ , أو يحتاج الى وقت لإنجازه .والذي بدأ بالخير فعليه إتمامه , فهو خير ومشكور ومثاب من الله تعالى .وعليه أن يكمل عمله الخير المحسن المسؤول .

رحم الله إمرىء ( وحكومة ) عمل عملآ صالحآ فأتقنه .

وهذا هو العمل الصالح المرتجى من حكومتنا المسؤولة , وأنها ستبشر شعبها ببشرى الرعاية والعناية .