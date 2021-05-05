المقالات

إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!

36 2021-05-05

 

حسن المياح ||

 

الحكومة العراقية الراعية لشعبها والتي أدت تكليفها المسؤول بجلب العراقيين العالقين في الهند على متن طائراتها , فإنها مشكورة  وموفقة , وأن عملها صالح يدخل البهجة والسرور على القلوب .

ونتمنى , بل نلزم الحكومة الراعية المعتنية بشعبها حقآ التي بدأت بالعمل الصالح الجيد النافع ... أن تتممه , وتكمل الفرحة والبهجة والمسرة , وذلك بأن توزع العراقيين العالقين القادمين من الهند المحتجزين في الحجز الصحي على محافظاتهم , ويكون كل واحد منهم في محافظته , ليرتاح نفسيآ , ويكون بقرب أهله , وأن تزود أماكن الحجر الصحي الذي يستغرق أيامآ بوسائل تثقيف وترويح وتسلية من مثل التلفاز والصحف , وأن تكون لهم حرية المشي في داخل مكان الحجز , وما الى ذلك .... ولا أظن ذلك صعبآ , أو مكلفآ , أو يحتاج الى وقت لإنجازه .والذي بدأ بالخير فعليه إتمامه , فهو خير ومشكور ومثاب من الله تعالى .وعليه أن يكمل عمله الخير المحسن المسؤول .

رحم الله إمرىء ( وحكومة ) عمل عملآ صالحآ فأتقنه .

وهذا هو العمل الصالح المرتجى من حكومتنا المسؤولة , وأنها ستبشر شعبها ببشرى الرعاية والعناية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدس والمقدسات والشعوب المظلومة تحتاج مواقف ...
شاهد الفيديو و...الطم
نفحات قرآنية (١٨)
ماذا تعرف عن قانون الانتخابات الجديد ..؟
إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!
ابن ملجم قتل علي، والسياسي الخائن قتل منهجه!
أردناها تكون منكم ; لكنها جاءت فرضآ عليكم
انهيار النظام السياسي
سفارة داعش في العراق..!
فحول السياسة وتيوس الوناسة ....
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك