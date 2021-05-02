"فوك حدر"..!

🖊 ماجد الشويلي ||
🔲 مع ارهاصات التوجه السعودي نحو الشرق يمكن لنا اعتبار أن اسرائيل خسرت صفقة القرن بشكل عملي
🔲 لم يعد في الصف الخليجي من إذا طبع أو مانع يحدث أثراً
🔲بمجرد أن يكون العراق وسيطاً لترطيب الاجواء بين السعودية والجمهورية الاسلامية فذلك يعني أن العراق غير قابل للتطبيع
🔲 السفينة الأمريكية تغرق وهي ترمي بحمولتها (شركائها في المنطقة) ولم يعد فيها مكان الإ للقبطان الإسرائيلي
🔲 الصمود الإيراني لم يرغم الامريكيين والسعوديين على التفاوض فحسب بل أرغمهم على تقبل نتائج التفاوض مسبقاً
(غرب اسيا خالية من القوات الاجنبية)
🔲 اليمن المحاصر اقوى منه من دون حصار وهو من دون حصار يعني إيران على اعتاب باب المندب
🔲 حزب الله لبنان الثابت الذي لا تحركه كل المتغيرات في المنطقة والعالم والمهمة اقتربت من الحسم
( جاسوا خلال الديار)
🔲 امريكا لن تعود للمواجهات العسكرية في المنطقة وأولوياتها باتت لحقوق الانسان والدبلوماسية الناعمة
هذا ماقرره بايدن في ستراتيجية الامن القومي الامريكي للاربع سنين القادمة
🔲 العراق إن لم يلتحق بطريق الحرير سيُلحق به ؛فامريكا لم يعد بوسعها الا مواجهة الصين وليست بحاجة لمصادر الطاقة في المنطقة
🔲تامل امريكا الابقاء على قوات محدودة في المنطقة ولكن ليس بوسعها ذلك
فالامر مرهون بقليل من الوقت
🔲ما أكثر ما يعول الامريكيون والسعوديون على نتائج الانتخابات في ايران
لكنهم سيتمنون لو أن الوضع الحالي في ايران بقي على ماعليه ابد الدهر
🔲سورياً لن تعود للجامعة العربية لكنها ستجمع العرب عما قريب
🔲 الإمارات تلعب على الحبلين لكنها نسيت ان تنزع عن رقبتها حبل مشنقة التطبيع
🔲الانتخابات العراقية هي عملية تدوير الازمة ومخرجاتها تبعاً للمعطيات الجديدة
https://telegram.me/buratha