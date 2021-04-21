المقالات

السياسة والسياسيون..والقرآن الحكيم الكريم

57 2021-04-21

 

حسن المياح ||

 

إذا كانت هذه غايتكم , فأين الخط الرسالي المكلفين بحمل مسؤولية همه وتطبيقه على أرض الواقع, لكي تنتشلوا الناس من الولوغ بحب الدنيا على حساب الآخرة .

كيف تكونون ذلك وأنتم المصداق الحقيقي النموذجي للتكالب على الدنيا , وإغتنام بهارجها ومادياتها , والفوز بزهوها وملاذها , والتمتع بإلتذاذاتها وحلوها , وخزن وتكديس مكتسبات شره خداعها وبلاءاتها , والإنحراف والسقوط في إبتلاءاتها وإختباراتها .

ألم تظهر هذه الدنيا بزركشتها وبهرجتها , وجمالها وجاذبيتها , الى إمامكم علي بن أبي طالب عليه السلام , المؤمن الواعي الزاهد , ولم تغره ولم تخدعه, ولم توقعه في شراك مكتسباتها وجواذب منافعها, وقد نهرها , وبذها , وطردها , وطلقها طلاقآ بائنآ بينونة كبرى قاطعآ لا رجعة له فيها اليها , أو ميل لها اليه ليتزوجها بكورآ , ويستغل , أو قل يستفيد ويستثمر جمالها الصاعق , وجذبها القاتل , وعطاءها المثمر , ويكون في هناء ونهنهة , وترف وثراء ..وووو .

لكنه قال لها هيهات هيهات .... ; وأنتم أجبتموها هيت لك هيت , وقلوبنا مفتوحة اليك بكل وله وترحاب .

وقال علي لها أعزبي عني ..... ; وقلتم أنتم لها نحن عبيد لك متهالكون , نحرق الأخضر واليابس من أجل أن نحوز قصب السبق اليك , ولو زحفآ زحفآ , حفاة , عراة .

وقال علي للدنيا لقد طلقت ثلاثآ, وقلتم أنتم لها : أهلآ ومرحبآ , ونحن نهيم بك عبادة وصنمية , أذلاء مهانين .

وقد تبين عنده الحق وأشرق نور الحكمة على لسانه الطيب الطاهر , وقال حكمته المدوية صدوحآ وكشفآ واضحآ : عند الصباح يحمد القوم السرى ..... وما أعظمها من فطنة ووعي , وما أكبرها وأجلها من عقيدة وإيمان , وما أزهاها من إشراقة تفكير وتبلج نور حكمة .

وأنتم تجرون ذيول الخيبة والفشل, وتعيشون الإنحراف والسقوط .

ألا يحق لنا أن نقول  : أنتم منافقون , مراءون , دنيويون , متقلبو العقيدة , صبغ الإيمان لا صبغة عقيدة لا إله إلا الله .

أنتم تقولون مكاسب دنيوية , متبادلة على أساس التنافس والصراع , والتقاتل والتهريج , والتسقيط والإرهاب , وهذه هي غاية وجودكم .

والقرآن الحكيم الكريم يقول : ( الذين إن مكناهم في الأرض , أقاموا الصلاة , وآتوا الزكاة , وأمروا بالمعروف , ونهوا عن المنكر , ولله عاقبة الأمور . الحج الآية ٤١ .

فأين موقعكم جميعآ , وفقآ لمنطوق ومضمون الإية الكريمة .

أخبرونا إن كنتم صالحين ومصلحين..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصرخي البتري...ذلك المنجل المطواع بيد الشيطان
إضاءة على المفاوضات النووية
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (37)
هل الخامنئي إيراني؟!
أزمة شيعة العراق..!
رد على المدعو سجاد تقي / ح7
السياسة والسياسيون..والقرآن الحكيم الكريم
♦️ العراق الامانة الكبرى ♦
قصة العوز ..!
"الشين" الذي تعرفه..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك