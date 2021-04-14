المقالات

من خصائص الحضن العربي


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

أولاً:- لديه جامعة عربية يقاتل أعضاؤها بعضهم بعضاً

أ- الخليج كله يحارب سوريا

ب- دول مجلس التعاون الخليجي بشكل شبه كامل تحارب اليمن وتحاصره

ج- السعودية والأمارات يتقاتلان في اليمن من خلال مرتزقتهما من الشعوب العربية

د- الجزائر والمغرب على وشك الحرب من أجل الصحراء الغربية

هـ- صراع الأجنحة العربية في ليبيا

و- النزاع السعودي القطري الذي ادى لحصار قطر مما اضطرها للجوء الى ايران

ز- تورط السعودية بالخطيط للانقلاب العسكري في الأردن.

والامثلة كثيرة

ثانياً:-يوجد مايسمى بمجلس البرلمانات العربية .

أ- مجموعة قليلة من الدول العربية لديها برلمانات حقيقية

ب- تترأس هذا المجلس دول لاعهد لها ولا معرفة ولا تصور عن الإنتخابات او العمل البرلماني

ثالثاً:- الدول العربية تعاونت مع أمريكا لإجل اسقاط النظام الصدامي وسمحت للجيوش الأمريكية الدخول عبر اراضيها للعراق وتحليق الطائرات من اجوائها لتدمير البلاد ثم إن هذه الدول شنت حملة إرهابية على العراق بحجة تعاون حكومته مع الأمريكان

رابعاً :- لمّا تمكنت الحكومة العراقية من طرد الأمريكان عادت الانظمة العربية للعمل من أجل تقويض العملية السياسية  في العراق بحجة أنها تابعة لإيران

خامساً :- تمتلك الجيوش العربية خمس ترسانة العالم العسكرية مدعية بحجة أنها مهددة من اسرائيل ثم تطبع من الكيان الغاصب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القشريون صناعة مال السلطة
كيف سيكون طريق العودة الى الزعامة ؟!
من خصائص الحضن العربي
الي يسوك المطي يتحمل العطسات..!
حوار الملل والنحل..!
العاني كم الحقّ منه يُعاني؟!
ان لم تنفذ وصايا المرجعية ..لا انتخب..!
مفهوم التنمية الثقافية في تجسيد الحياة
من مسؤول عن حرب الإبادة في العراق ؟!
المغيبون ؛ أين هم الآن؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك