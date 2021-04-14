من خصائص الحضن العربي

🖊ماجد الشويلي ||

أولاً:- لديه جامعة عربية يقاتل أعضاؤها بعضهم بعضاً

أ- الخليج كله يحارب سوريا

ب- دول مجلس التعاون الخليجي بشكل شبه كامل تحارب اليمن وتحاصره

ج- السعودية والأمارات يتقاتلان في اليمن من خلال مرتزقتهما من الشعوب العربية

د- الجزائر والمغرب على وشك الحرب من أجل الصحراء الغربية

هـ- صراع الأجنحة العربية في ليبيا

و- النزاع السعودي القطري الذي ادى لحصار قطر مما اضطرها للجوء الى ايران

ز- تورط السعودية بالخطيط للانقلاب العسكري في الأردن.

والامثلة كثيرة

ثانياً:-يوجد مايسمى بمجلس البرلمانات العربية .

أ- مجموعة قليلة من الدول العربية لديها برلمانات حقيقية

ب- تترأس هذا المجلس دول لاعهد لها ولا معرفة ولا تصور عن الإنتخابات او العمل البرلماني

ثالثاً:- الدول العربية تعاونت مع أمريكا لإجل اسقاط النظام الصدامي وسمحت للجيوش الأمريكية الدخول عبر اراضيها للعراق وتحليق الطائرات من اجوائها لتدمير البلاد ثم إن هذه الدول شنت حملة إرهابية على العراق بحجة تعاون حكومته مع الأمريكان

رابعاً :- لمّا تمكنت الحكومة العراقية من طرد الأمريكان عادت الانظمة العربية للعمل من أجل تقويض العملية السياسية في العراق بحجة أنها تابعة لإيران

خامساً :- تمتلك الجيوش العربية خمس ترسانة العالم العسكرية مدعية بحجة أنها مهددة من اسرائيل ثم تطبع من الكيان الغاصب