مقترحات لانهاء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

نتيجة للظروف الصحية التي يمر بها البلد بزيادة الإصابات بفايروس كورونا مما دفع اللجنة العليا للصحة والسلامة إلى التعجيل بأجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول على عجالة من الأمر.

وبعد انتهاء الامتحانات فأن مصير العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لم يعرف بعد لكون الإصابات في تزايد مستمر وهذا لا يشجع اللجنة العليا للصحة بأستئناف الدوام الدراسي للفصل الثاني.

إن قرار أعادة الدوام تقرره اللجنة العليا وهذا يعتمد على الموقف الوبائي. فأن من المستحيل أن تعطى اللجنة قرار أستئناف الدوام المدرسي الإصابات في تزايد مستمر ..

فأن هناك أحتمالان برغم الظروف الصحية الصعبة..

الاحتمال الأول وهذا صعب تحقيقه في ظل تلك الظروف وهو :-

١- يكون دوام الصفوف الثلاثة الأولية حضوريا لكل صف يومين في الأسبوع.

٢- دوام بقية الصفوف من الرابع الابتدائي إلى السادس الاعدادي إلكترونيا حسب جدول يعتمد من قبل أدارة المدرسة.

٣- تجري الامتحانات النهائية نهاية الشهر الخامس.

الاحتمال الثاني وهو الأقرب إلى التنفيذ في الوقت الحالي كما أراه وهو :-

١- اعتبار امتحانات نصف السنة والكورس الاول نهاية العام الدراسي للجميع الصفوف ما عدا الصف السادس الإعدادي.

٢- يكون الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بثلاثة مواد دراسية و١٠ درجات..

اما بخصوص طلبة الامتحانات الخارجية فيكون مايلي :-

١- يكون التلميذ في الصف السادس الابتدائي ناجح في الامتحانات التمهيدية ناجحا في الامتحانات النهائية.

٢- يكون الطالب في الصف الثالث المتوسط ناجحا في الامتحانات التمهيدية ناجحا في الامتحانات النهائية.

٣-يكون التلميذ والطالب مكملا في درسين ويمتحن في الدور الثاني.

٤- يكون الطالب في الصف السادس الإعدادي الذي أمتحن الامتحانات التمهيدية مشترك في الامتحانات العامة بثلاثة دروس و١٠ درجات.

وعلى وزارة التربية أصدار قرارات تربوية من شأنها مساعدة التلميذ والطالب كما صدرت في العام الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠

- وكذلك على وزارة التربية إصدار تعليمات جديدة لتقليص المنهاج الدراسية للصف السادس الاعدادي بما يتلائم مع الظروف الصحية والدراسية.

- تجري الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بكافة فروعها في منتصف شهر تموز لاتاحة الفرصة الكاملة لمراجعة الطلبة لمناهجهم الدراسية

- تبدأ امتحانات الدور الثاني في منتصف الشهر العاشر أي بعد أسبوع من انتهاء الانتخابات العامة المبكرة..

ومن الله التوفيق والنجاح..

الكاتب /الحاج هادي العكيلي