المقالات

مقترحات لانهاء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.


نتيجة للظروف الصحية التي يمر بها البلد بزيادة الإصابات بفايروس كورونا مما دفع اللجنة العليا للصحة والسلامة إلى التعجيل بأجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول على عجالة من الأمر.

وبعد انتهاء الامتحانات فأن مصير العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لم يعرف بعد لكون الإصابات في تزايد مستمر وهذا لا يشجع اللجنة العليا للصحة بأستئناف الدوام الدراسي للفصل الثاني.

إن قرار أعادة الدوام تقرره اللجنة العليا وهذا يعتمد على الموقف الوبائي. فأن من المستحيل أن تعطى اللجنة قرار أستئناف الدوام المدرسي الإصابات في تزايد مستمر ..

فأن هناك أحتمالان برغم الظروف الصحية الصعبة..

الاحتمال الأول وهذا صعب تحقيقه في ظل تلك الظروف وهو :-

١- يكون دوام الصفوف الثلاثة الأولية حضوريا لكل صف يومين في الأسبوع.

٢- دوام بقية الصفوف من الرابع الابتدائي إلى السادس الاعدادي إلكترونيا حسب جدول يعتمد من قبل أدارة المدرسة.

٣- تجري الامتحانات النهائية نهاية الشهر الخامس.

الاحتمال الثاني وهو الأقرب إلى التنفيذ في الوقت الحالي كما أراه وهو :-

١- اعتبار امتحانات نصف السنة والكورس الاول نهاية العام الدراسي للجميع الصفوف ما عدا الصف السادس الإعدادي.

٢- يكون الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بثلاثة مواد دراسية و١٠ درجات..

اما بخصوص طلبة الامتحانات الخارجية فيكون مايلي :-

١- يكون التلميذ في الصف السادس الابتدائي ناجح في الامتحانات التمهيدية ناجحا في الامتحانات النهائية.

٢- يكون الطالب في الصف الثالث المتوسط ناجحا في الامتحانات التمهيدية ناجحا في الامتحانات النهائية.

٣-يكون التلميذ والطالب مكملا في درسين ويمتحن في الدور الثاني.

٤- يكون الطالب في الصف السادس الإعدادي الذي أمتحن الامتحانات التمهيدية مشترك في الامتحانات العامة بثلاثة دروس و١٠ درجات.

وعلى وزارة التربية أصدار قرارات تربوية من شأنها مساعدة التلميذ والطالب كما صدرت في العام الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠

- وكذلك على وزارة التربية إصدار تعليمات جديدة لتقليص المنهاج الدراسية للصف السادس الاعدادي بما يتلائم مع الظروف الصحية والدراسية.

- تجري الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بكافة فروعها في منتصف شهر تموز لاتاحة الفرصة الكاملة لمراجعة الطلبة لمناهجهم الدراسية

- تبدأ امتحانات الدور الثاني في منتصف الشهر العاشر أي بعد أسبوع من انتهاء الانتخابات العامة المبكرة..

ومن الله التوفيق والنجاح..

الكاتب /الحاج هادي العكيلي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق وأزمة الوعي
الشهداء والسجناء اسمى واشرف من الاقلام الجوكرية الحاقدة .
مقترحات لانهاء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
رسالة لسيدنا الشهيد محمد باقر الصدر (رض) في ذكرى استشهاده
حين يتحول سياسي شيعي الى مهوال !
رمضان يجمعنا..
الاغلبية السياسية ام النظام الرئاسي ؟
خليجي ٢٥..هل تُنهي غربة السياب على الخليج؟!
هل يحق لنا انتقاد الأداء الحكومي بما يكفله لنا الدستور من حرية التعبير السلمي؟!
التربية..مترددة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك