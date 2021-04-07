المقالات

الفارق بين التفوقين أمريكا والصين..!


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

لافرق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في سعيهما للتفوق على العالم وهو حق مشروع لكل الدول.

سوى أن أمريكا تريد من التفوق أن يكون وسيلة لفرض هيمنتها على العالم ونهب خيراته ، ومن ثم إرغامه على تبني ثقافتها واسلوبها المعيشي بكل حيثياته بما يعرف “PAX   AMERICANA”(السلام العالمي) أوبالأحرى (العالم الأمريكي).

والسبب أن أصل تكوين الولايات المتحدة قائم على تنحية الجانب الروحي والديني تماماً عن منهجيتها الا في الحالات (الديموغوجبة)

فقد قال (توماس جفرسون) وهو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ((أننا سنقدم للعالم امبراطورية العقل)) امبراطورية صماء جافة لا محل للعاطفة والروح فيها.

أما الصين فانها تريد من التفوق أن يضمن لها تفوقها فحسب ، وليس في أجندتها الهيمنة أو الاستعلاء على الآخرين أو فرض نمطها المعيشي على أحد.

وذلك لان الصين لها ثقافة وفلسفة أخلاقية  ذات أصول شرقية تقوم عندهم مقام الدين وهي فلسفة (كونفوشيوس).

ومن هنا فإن المبدأ  العالمي الذي تدعو له الصين هو مبدأ (التناغم دون التطابق) و مايعرف بمبدأ (الانسجام الكبير).

وشتان بين المبدأين..!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفارق بين التفوقين أمريكا والصين..!
المخدرات ومستقبل الشباب
ياحكومة الكاظمي ..العصا لمن عصا ؟
رد على المدعو سجاد تقي ح1..!
الإصلاح والإنتخابات والمواطن
كي نكون على الطريق السليم..
اسعار الخضروات والفواكة بين وزارتين..!
العنصرية المفرطة في الديموقراطية المزدوجة   ...
قداسة الفكر الشيعي..طاقة مستدامة لإنتاج الوعي (مبادئ عامة)
♦️ الامتحان الحضوري قرار غير مدروس♦️ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك