المقالات

قرصة أذن..!


 

🖊ماجد الشويلي ||

 

 سأنظر الى خلفيات ما وقع من رجة عنيفة (مفتعلة ) في الأردن كان الهدف من ورائها ايصال رسالة بليغة للملك عبد الله ، الذي أبدى نوعاً من الاعتراض والمعارضة لصفقة القرن ، لاسباب منطقية تهدد الكيان الاردني ونسيجة الاجتماعي ومستقبل أجياله.

هذه الصفقة التي اراد عرابوها في الامارات والسعودية ان تكون على حساب الشعبين الفلسطيني والاردني بل وعلى حساب شعوب المنطقة برمتها.

وعلى مايبدو ان الاماراتي الذي لايملك وهب للاسرائيلي الذي لايستحق الهضبة الغربية كما وهب بلفور فلسطين كلها لروتشيلد بوعده المشؤوم .

ولكي نفهم ما جرى ونكون على بينة مماحصل في الاردن بنحو يرجح احتمالية أن الأمر لايعدو قرصة أذن موجعة للملك عبد الله

فنتنياهو الذي اخذ الضوء الاخضر من ترامب واطمئنانه من ادارة بايدن كذلك بعدم معارضتهم لضم الضفة الغربية وهضبة الجولان لاسرائيل كان قد اخذ المواثيق الغليظة من الاماراتيين على ارغام الفلسطينيين والاردنيين على الاستجابة والرضوخ لصفقة القرن رغم المعارضة التي ابدوها.

وعلى ان يتم استيفاء كافة لوازم الصفقة على المستوى الاقليمي بما فيها تكييف الدور العراقي لتأمين الموارد الاقتصادية اللازمة للاردن كمكافأة له في حال تم امضاء الصفقة بشكلها النهائي

المهم أن الملك عبد الله كانت لديه شكوك ومخاوف كبيرة من مقررات هذه الصفقة يمكن اجمالها بمايلي

اولاً:- خشية ان يجد الأردن نفسه مرغما على استقبال ما يزيد على مليون فلسطيني مهجر من الضفة الغربية وبعد ذلك تجنيسهم

ثانيا:- أن الاردن يخشى من تبعات تحميله رعاية شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية حال اقرت الصفقة والغيت الاتفاقية الامنية بين البلدين والغي معها حل الدولتين

ثالثا:_ يخشى الملك الاردني فيما لو حصل نزوح فلسطيني باتجاه الاردن ان تحدث تقلبات ديمغرافية لصالح الفلسطينيين  في بلاده

رابعاً:- يخشى الملك من اندلاع مواجهات بين الاسرائيليين والفلسطينيين تمتد تداعياتها الى الداخل الاردني فيجد نفسه منخرطا فيها وحيدا دون معونة العرب

خامساً :- الملك عبد الله يشعر ان الجامعة العربية قد انتهى مفعولها وان خروج سوريا منها وعزلها عن محيطها العربي ستجعله لقمة سائغا للاسرائيلين دون مدافع

سادساً:- وحتى وان لم تحصل مواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين فان موافقته على الصفقة ستتسبب باحداث شرخ مجتمعي يؤثر بشكل بالغ على استقرار الاردن

سابعاً:- يخشى الملك من فقدان الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية في فلسطين

ولذا كلنا يتذكر كيف ان الملك عبد الله منع مرور الطائرة التي تقل نتينياهو في الاجواء الاردنية متوجهة الى الامارات للقاء محمد بن زايد انتقاماً منه .

فقد نقلت الصحف الامريكية والصهيونية

نبأ تورط دولتين خليجيتين في محاولة الانقلاب ولم يكن هذا من فراغ طبعاً

والجدير بالذكر أن هذا الرفض لم يكن من قبل الملك فحسب بل شاطره فيه رئيس مجلس الامة الذي أكد ((أن الاردن لن يكون جزءا من تنفيذ صفقة تضر بمصالحه العليا)) ما اغاض الامارات التي تعتقد أنها على وشك اقتطاف ثمرة التطبيع الكبرى التي عزجت عنها السعودية لولا منغصات الاردنيين والفلسطينيين ،  وهذا ما يفسر لنا تراجع اهمية الرياض بالنسبة لامريكا واسرائيل ورجحان كفة الامارات عليها كواجهة لهم في ترتيب ملفات المنطقة.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خدعة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد..!
عندما يسقط أدعياء الفضيلة ينتصر التافهون
الانهيار..!
الارهاب الاردني الوجه الحقيقي لدكتاتورية صدام..!
قرصة أذن..!
الهدر المالي في سياسة اللا أبالي
رباط وسياسي ومحاضر وقلم
سيناريو هزيمتنا إن لم ينهض شعلان من نومته..!
مع الشعب اليمني المظلوم..
من يعرف الصهيونية يرفض التطبيع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك