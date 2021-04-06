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كيف نعيد سعر صرف الدولار الى سابق عهده؟!

45 2021-04-06

 

حسن المياح||

 

لا يرجع سعر الصرف الى ما كان عليه ١١٩٠ دينار للدولار الواحد , إلا الخروج بمظاهرات ثورية عارمة هادفة سلمية صادقة مطالبة بالحفاظ على عيش المواطن العراقي , كما هو حال المحاضرين الذين خرجوا بكل صدق وعنفوان , وشجاعة وبسالة , وهدف وسلم , ولم يغادروا الساحات إلا بالحصول على حقوقهم .

المناشدات خردة , والتصريحات فكة رخيصة , والخطب المسيسة المتحزبة التي تجر النار الى قرص الإنتخابات عديمة الجدوى , ولا تغشوا الشعب العراقي والناس , بأبلقاتهم المستهترة الخادعة , ومنحنيات البهلوة المحتالة , والظهور الحرباوي الملون تبعآ للمصلحة الصنمية والحزبية .

ما ضاع حق أو سلب وأترف به , ووراءه متظاهر مريد , عازم شجاع , جسور باسل , معتقد وطني , صادق راسخ , ثابت في ساحات  التظاهر حتى تحقيق ما خرج من أجله , وأنه حراك ديمقراطي تحت سقف الدستور , ووفقآ للأنظمة والقوانين المعمول بها دستوريآ وحكوميآ وبرلمانيآ وكل شريعة تنادي بإقامة الحق والعدل .

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