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فاحت.. ريحتهم


 

يحكى أن معلمة طلبت من كل طفل أن يحضر كيس به عدد من ثمار البطاطس ... وعليه إن يطلق على كل ثمرة بطاطس سياسي يكرهه !! وفي اليوم الموعود أحضر كل طفل كيس وبطاطس مرسومة بأسماء السياسيين الذين يكرهونهم ... العجيب أن بعضهم حصل على بطاطس واحدة وآخر بطاطستين وآخر 3 بطاطسات وآخر على 5 بطاطسات وهكذا ...... عندئذ أخبرتهم المعلمة بشروط اللعبة وهي : أن يحمل كل طفل كيس البطاطس معه أينما يذهب لمدة أسبوع واحد فقط ... بمرور الأيام أحس الأطفال برائحة كريهة تخرج من كيس البطاطس,, وبذلك عليهم تحمل الرائحة و ثقل الكيس أيضا ... وطبعا كلما كان عدد البطاطس أكثر فالرائحة تكون أكثر والكيس يكون أثقل !!! بعد مرورأسبوع ... فرح الأطفال لأن اللعبة انتهت !! سألتهم المعلمة عن شعورهم وإحساسهم أثناء حمل كيس البطاطس لمدة أسبوع , فبدأ الأطفال يشكون الإحباط والمصاعب التي واجهتهم أثناء حمل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما يذهبون !!! بعد ذلك بدأت المعلمة تشرح لهم المغزى من هذه اللعبة .. قالت المعلمة : هذا الوضع هو بالضبط ما يجري في عراقنا.. حيث السياسيين الفاسدين الذين جثموا على قلوب العراقيين وقد فاحت رائحتهم الكريهة كما فاحت رائحة البطاطس خلال أسبوع.. فإذا لم تستطيعوا تحمل رائحة البطاطس لمدة أسبوع !!! فهل تتخيلون ما تحمله الشعب طول ثمانيه عشرة سنة ... ما أجمل أن نعيش في عراق بعيدا عنهم ليكون الشعب بخير.. ارموا تلك الكتل السياسية الفاسدة ولا تحملوها فأن كنت تريد حملها فانت ذو رائحة كريهة..

فكن من أصحاب العقول الذين يحملون الكلام على محمل الخير للعراق

الكاتب / الحاج هادي العكيلي .

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