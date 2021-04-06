مقترحات لحل أزمة المحاضرين بالمجان..

بعد أن خذلت الكتل السياسية المتمثلة في البرلمان العراقي المحاضرين بالمجان وأعطت لهم وعود كاذبة بأن يتحولوا إلى عقد وزاري في موازنة ٢٠٢١.. ولكن بعد التصويت على الموازنة ظهر كذب تلك الكتل السياسية الفاسدة وصوت ممثليهم في البرلمان على أعطاء المحاضرين منحة وبهذا قد خذولوهم.. ولكي نعطي المحاضرين حقوقهم كما قال الله في كتابه ( ولا تبخسوا الناس اشيائهم) ولكي نعطيهم حقوقهم اقترح بمايلي :-

١- تغيير المادة الخاصة بالمحاضرين في موازنة العراق ٢٠٢١ وتثبيت المحاضرين بعقد يتم عن طريق وزارة التربية أو المديريات التربية في المحافظات عن طريق مايلي :-

أ-ارجاع الموازنة من قبل رئيس الجمهورية إلى البرلمان لتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين.

ب-عقد مجلس النواب جلسة طارئة لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين.

ج- طرح وزير التربية قضية المحاضرين على مجلس الوزراء في أقرب جلسة والتصويت على تحويل المحاضرين إلى عقود وزارية..

٢- توزيع الاموال المخصصة في الموازنة الخاصة بالمحاضرين على جميع المحاضرين وفق الشهادة..

ونظرا لكون المبلغ المخصص ٩٠٠ مليار وان عدد المحاضرين ٢٠٠ الف فأن حصة كل محاضر ٣٧٥ الف بدون تمييز بالشهادة.. وبهذا نقترح أن يكون راتب المحاضر شهريا كمايلي..

شهادة الدكتوراه ٤٠٠ الف دينار

الماجستير

٣٧٥ الف دينار

البكلوريا ٣٧٥ دينار

المعاهد والإعدادية ٣٥٠ الف دينار..

وبهذا قد انصفنا المحاضرين واعطيناهم أقل الحقوق..

الكاتب /الحاج هادي العكيلي