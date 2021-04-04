من منا يعرف أسماء اعضاء مجلس النواب العراقي؟!

ضياء ابو معارج الدراجي ||

في عام ١٩٩٢ كان استاذ مادة الثقافة القومية بعثي حد الثمالة وعاشق ولهان في حب البعث وصدام اسمه "محمد" او "سلمان" او ربما "محمد سلمان" او "سلمان محمد" لا اذكر بالضبط

ذا صوت جهوري انيق متكلم لكن كانت له تخريجات كارثية في الدرس و الامتحان

اسئلته:

· عدد اعضاء القيادة القومية ؟

· عدد اعضاء القيادة القطرية؟

· تكلم عن انتصارات و منجزات حزب البعث بعد ١٩٩١ على امريكا واعوانها؟

رغم ان درسه وشرحه كان كله عن اسباب غزو الكويت ولماذا انسحب العراق من الكويت.....لكنه يتكلم بامور فلسفية بعيدة عن الحقيقة التي عشناها ونحن بعمر ٢٠ سنة حيث كنا نفهم ونعقل كل الأحداث التي واكبت غزو الكويت واندحار صدام وهزيمته على يد الامريكان وتنازله عن اراضي شاسعة لصالح الكويت في ام قصر وصفوان ومن ضمن تلك التنازلات عقد ايجار جزيرة بوبيان لصالح العراق لمدة ٩٩ عام الذي كتب عام ١٩٦٣ وينتهي عام ٢٠٦٢ .

ما ذكرني بهذا الاستاذ البعثي اليوم هو عدم معرفتنا باسماء النواب في مجلس النواب العراقي بالضبط ،تماما كما كنا نجهل اسماء القيادات البعثية في المستوى الاول المقربة من صدام.

فلم اعرف بعد صدام غير

طه ياسين

طارق عزيز

سعدون حمادي

عزت الدوري

علي كيمياوي

عدي صدام

قصي صدام

حسين كامل

صدام كامل

وسجودة وصبحة

وحلا ورنا ورغد

وعبد حمود

وارشد ياسين

فلم افرق بين العضو والحماية والعائلة

فقط تلك الاسماء اعلاه التي كنت كتبتها جوابا على اسئلته في ورقة الامتحان بدون اسماء النساء طبعا هههههه

والنتيجة انني ناجح!!!!

ومن الدور الاول بلا منازع رغم اني عرفت فيما بعد وبزمن طويل ان جوابي لم يكن صحيح.

لم افهم فلسفة ذلك الاستاذ البعثي وعن اي شيء يبحث في عقول طلابه ربما كان يبحث عن المفكرين واصحاب الرؤى السياسية الخطرة على نظامه ما بين الطلبة للتخلص منهم حسب السياق المعتاد لدى النظام البائد من التصفيات الجسدية او الاعتقال والتغيب القسري.