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كم سعر التمر ؟!


 

ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

دخل مسافر احدى المدن

وكان هناك شخص متنعم يجلس عند بوابتها

فقال له المسافر

كم سعر الطحين

قال لا اعلم

قال له

كم سعر التمر

قال لا اعلم

وضل يسأله عن اسعار الطعام والسلع وهو يقول

لا اعلم.

اخيرا قال له الا تاكل الا تلبس

قال له بلا

قال من اين

قال انا اكل والبس من بيت الوالي فانا نديمه.

بعض الشخصيات من السياسين والاعلاميين والقادة لا يعرفون اسعار السلع والمواد الغذائية فلا يهمهم صعود او انخفاض سعر الدولار  مقابل الدينار لانهم ياكلون ويلبسون من بيت الحاكم وما يهمهم هو مقدار ما يكنز الحاكم من اموال على حساب الفقراء.

فلا استغرب تمسك البعض بتثبت الدولار على سعر اعلى مما كان سابقا ونحن كنا نتأمل ان يكون سعر الدولار ١٠٠٠ دينار فقط مع تصفير العملة حتى يكون اقتصادنا قوي وقدرة المواطن الشرائية عالية.

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