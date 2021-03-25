المقالات

العراق وضعه هش قلق..!

75 2021-03-25

 

حسن المياح ||

 

يظهر من خلال معطيات الأوضاع الآن في العراق , أن الجو خصب جدآ للقيام بإنقلاب (عسكري) مسلح, وأن نتائج نجاح هذا الإنقلاب مضمونة ومؤكدة , لأن العراق حلل , لا نظام صارم جلد يقوم وجوده الحاكم , ويديم سلطان نفوذه, وأنه بلا دولة لها مؤسسات قائمة عاملة حاكمة مسيطرة نافذة وجودآ وإدارة وسيطرة ومسك زمام الأمور, ولا هناك من حكومة تؤدي الواجب الأمني والسيطرة على كل تحرك , أو إستعراض , أو تهديد .

قلنا من قبل , أن من كثرة الضغط والظلم والتصرف العدائي الناقم على الشعب العراقي , لا بد للنفوز أن يبلج ويبرز , ويشتد أواره , وتحمى ناره , وينقلب الى ثورة وإنفلات , وتطفلات وإنقلابات , وإستعراضات قوة وتهديدات , ولا بد للوضع من أن يفلت , وتسيب الحال , وتكون حيص بيص , وحالة تشرذم وتردم وتخبط وإرتجالات ,  ووقاحات وإنفعالات , وإبراز عضلات وتقابلات , وفوضى وإضطراب , ولا سامح تنتهي بحرب أهلية بين أبناء الشعب الواحد , بعد أن كان عصبة أولي قوة , يصبح فرطآ وفرقآ وإختلافآ وتناحرآ وتقاتلآ وحربآ وقتال غارات هاجمة قاتلة مميتة كاسحة قالعة , وهذا ما لا نريده ولا نتمناه لشعبنا المؤمن الكريم , المظلوم المحروم المكلوم الشعب العراقي الحر الأبي الشمم الأصيل .

 ولا نريد للعراق أن يصبح مثل ما يقال تصنيفآ وهزالآ , ونكتة وتندرات , ( حارة كلمن إيدو إلوه ) .

يا حيف, ويا حيفآ مؤلمآ وبالحيف أن يكون حالك هكذا يا عراق .

مع الأسف هكذا يكون العراق الجبل الصلد الأشم .

هذا هو حال وديدن الحكومات الجوكرية المستعجلة المرتجلة , وأن مصيرها رماد تذروه الرياح وتعصف به , ويتطاير لخفة وزنه , وصغر دقة حجمه , وضعف ثباته المنقطعة أوتاده والسائبة أسسه , وسرعة شلعه وقلعه وقشعه بأي حركة هواء , مهما كانت درجة الحركة لذلك الهواء , فما ظنك , أو قل إعتقادك, إذا كانت رياحآ هابة عاصفة قالعة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم السياسي الفاشل ..!
الطغاة  ووعي الشعوب
الى صديقي العلماني حديثاً (...) رداً على رسالتك
كم سعر التمر ؟!
من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع في العراق؟!
العراق وضعه هش قلق..!
اشكالية الحدود..عشق الممتنع..!
سلام على منطق الخُميني ..
القوة العاقلة..!
واشنطن تميط اللثام: نريد عملاء في البرلمان المقبل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك