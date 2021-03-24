المقالات

المقاولون السياسيون ومبدأ المنفعة وغدر الأمانة..!

56 2021-03-24

 

حسن المياح ||

 

أصبحت العقيدة والمذهب ~ مع شديد وبالغ الأسى والألم والأسف ~ مهنة تجارة مراباة, يتوسلها السياسي المجرم السافل الفاسد, وهو يهتف بالجهاد والمقاومة والتضحيات ونزف الدماء والمزيد من الأشلاء في خطاباته الغاشة الكاذبة المزيفة النارية, من أجل مغنم هزيل, أو مكسب تافه رذيل .

كفى السخف والإستهزاء بالشعب الذي تظنونه غبيآ، فطيرآ، جامد العقل، خاوي الإحساس، بليد التفكير .

لعبتم الكثير على هذا الحبل، وعزفتم الأكثر والأوقع على هذا الوتر، وحققتم مكسبكم الهزيل الرذيل بدناءة، وتفاهة كرامة، وهبوط سلوك أخلاقي، ببلطجة وإجرام وإنتقام; ولكن لا تدوم الأحوال على هذا المنوال الرخيص المجرم الناهب, ولا على هذا السلوك الناقم الرعديد الجبان.

كونوا أحرارآ في دنياكم لتكسبوا الآخرة، وكونوا أحرارآ بتفكيركم الداعي الى الخير والبركات والصلاح, وأنبذوا، وطلقوا, وأتركوا الأبلقات والمنحنيات, والدائرات والساقيات, والهبوطات والمستنقعات، والسخائف والرذال من السلوك، والتصرفات الجبانة المنحرفة المهينة.

العقيدة والمذهب، والرسالة والخط الحركي، والعمل الرسالي الدعوي تاج على الرؤوس، وهو عنوان الإيمان، ورمز الإستقامة على عقيدة لا إله إلا الله، تشريعات وتصرفات، وأيمانآ وإلتزامات.

ليس الأيمان صلصلة سلاح أجوف مهان، ولا زمجرة صياح طارب ولهان، ولا لقلقة تدريب وتعليم ببغاء بإسترخاء وإرتياح ليطلق اللسان وإنما الإيمان هو عزم بإعتقاد، وإرادة إقتدار وإنفتاح، ووعي رسالي مبين ويقين خالص أمين، وسلوك إستقامة نبيل بجمال أخلاق.

لا تزمجروا رعادة مكسب مادي، ولا ترعدوا مغنم محاصصة مستأثرة، فقد إنفضح أسلوب تعاملكم البراجماتي الهابط القذر، وبانت حقائق وجوداتكم التي تشير وتدل على إستئثار ذاتكم وطغيان جشعكم المجرم اللاهف اللاهث اللامسؤول، وتبينت الفلسفة التي بها تؤمنون والتي عنها لا تفصحون, وهي فلسفة حب الذات وإستئثارها الطاغي المجرم القاتل المانع الحارم المحارب, ومهما حاولتم تغطيتها أو إخفاءها، فهي لا تقر لكم بذلك ; وإنما تريد أن تظهر وتعلن حقيقتها، وهي أنها المرآة العاكسة الحاكية بصدق ووضوح، والمبينة لما أنتم عليه من غش ووقاحة، وخداع وصلافة، وغدر وتفاهة, وهذا هو المبدأ الذي به تؤمنون، وتبطنون، وتغطون; لا ما تقولونه في خطاباتكم النارية الهازلة، وفي تصريحاتكم الثورية الهازئة بالشعب العراقي، وفي وعودكم الكاذبة المزورة التي بها لا توفون، ولا على أساسها تعملون، وتدرجون .

صواعقكم الكلامية، وزلازلكم الخطابية، وعواصفكم التصريحية، وهبوب رياحكم المخدرة، لا قيمة لها ولا تأثير, لأنها لا تدفع شرآ، ولا تجلب منفعة للشعب ; وإنما هي تهاتر وقشامر، وتزييفات وتدليسات، وتمويهات وإدعاءات, وأنها تهافت مشؤوم من أجل جر النار لقرص منفعة الذات المنحرفة التي على تبعية منهجها تعملون، وعلى أساس نداء توجيهاتها تقتحمون، وتؤكدون خبثآ ومكرآ وتدليسآ بأنكم المتميزون .

إتخذتم الإسلام والمذهب ذريعة وحجة، وسلمآ ويافطة، وتمترسآ وغطاءآ، وحجاب إنحراف بتمظهر تزلف; وهما لكم ناكران، ومتبرءان من سلوككم المنحرف، ومن تصرفكم الخاطيء، ومن سمت وجودكم النفعي البراجماتي المستأثر للذات اللاواعية حقيقة وجودها الرسالي، والنابذة لتشريعات قرآن عقيدتها الحي الجاري هيمنة تغيير، ونفوذ إصلاح; الذي أنتم عنه مبتعدون، ومنه مبعدون، وإياه مفارقون،; ولكن شعاره أنتم له رافعون، وبه تجلجلون غواية ذات حاكمة مستأثرة وتمويه شعب قلدكم المسؤولية، بعد أن أودع في أعناقكم قلادة الأمانة التي أنتم إياها لم تثبتوا لله جل شأنه ولا لمن إءتمنكموها صدق الحمل، ولا أنتم لها حافظون، ولا العهد مع الله والشعب العراقي أنتم له راعون .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدها حبايب شيعنها والما عدها حبايب ضيعنها
هل سيضرب البرلمان ضربته القاضية الثانية؟!
المقاولون السياسيون ومبدأ المنفعة وغدر الأمانة..!
لماذا اليمن تحديداً ؟!
عقيدة الايمان بحتمية النصر
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
عيد المعلم وهذيان التغريدات السياسية..
لقاء قمة العراق وأيران وتركيا؛ ولقاء قمة العراق وروسيا والصين
سوالف أهلنة عالدولار ..!
الإمام الخامنئي عام (٢٠١٥): "أنف السعودية سيمرغ في التراب"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك