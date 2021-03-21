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أمنية وعبرة..!

25 2021-03-21

 

حسن المياح ||

 

أمنية لا تتحقق لمن فاته القطار عمر حياته, وعبرة لمن يعتبر ويستفيد من باقي عمره  وما ظلمناهم, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

أمنية لا تتحقق ; ولكني اسأل الله تعالى القادر الرحيم , المقتدر الكريم , أن يعيدها نسخة ثانية نعيشها حياة جديدة بثقة وإطمئنان , وفرح وسلوان ..

اسأل الله تعالى الرؤوف الرحيم إعادتها , لنتحرر من إستعباد الدولار والمنصب , والمغنم والمكسب , والظلم والمثلب , والعمالة والسلب , والإجرام والنهب   

ليتها تعود تلك الأيام العزيزات الخاليات من الذنوب , والفارغات من الحقد والعيوب , والمهيئات النفوس للقرآن قراءة ترتيلآ وتجويدآ , وتطبيقآ وإلتزامآ وسلوكآ   ..

أيامآ طيبات لا تساويها سنون كثيرة , ولا أعوام عديدة , لأن سعادة النفس وإنفتاح القلب وتوقد الذهن , لا تكون قياساتها بحقب الأزمان والدهور , ولا بالسنين ولا بالشهور ; وإنما بما قدم الإنسان من أعمال طيبات صالحات , وسلوكيات مستقيمات , وخدمات فاضلات, حينها يكون قد طال عمره سنوات , وملئت صفحات أعماله حسنات , ومكارم أخلاق ومنجيات   ...

عمر يقضى بالآهة والأنة , والتعب والنصب , والسأم والكدر , والحسرة والندم , والضيق والرهب , والجوع والفقر , والشرود والضياع , والتمنيات والتوسلات, لهو عمر ضنين , وعيش سقيم , وذكريات عابثات , وسنون وأعوام جاريات منقضيات مهما طال أمدها نزداد حسرات , ونزفر أنات , ونلاقي فيها الويلات تلو العذابات , ونستنشق الأسقام المحشوة بالآلام والمشقات والنازلات.

لا هذا عمر فيه سعادة, ولا أيامنا هذه الزيادة عمرآ , التي نعيشها هدرآ وفسقآ , وعبثآ وإنحرافآ , وسهرآ فاحشآ وسهادة; لأنها أصبحت علينا وبالآ ونكدآ وعتابآ , وكانت لنا هي فرصةولكن فرطنا فيها , فأصابتنا الكآبة , يتلوها حزن وألم , وخبال وجنون , ورعشة ورعادة , وهي علينا يوم الحساب تكون شاهدآ , وشهيدآ , وشهادة .

إنها فتنة وإختبار , وهي محاولة ممارسة مهنة غوص في بحار وأنهار.

فمن ثقلت موازينه آثامآ وذنوبآ , وسيئات ومنكرات  . فهو في الهاوية . وما أدراك ما هي   . نار حامية.

وهنيئآ لمن جاز الصراط بخفة وركادة , ويقين وتوآدة , فهو في جنان الخلد عند مليك مقتدر    .. وحسنت هناك الرفقة والصحبة   

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